Кудровка - Металлист 1925 20 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-10-2025 17:00
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
20 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Кудровка
Металлист 1925

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кудровка - Металлист 1925, которое состоится 20 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Кудровка
Металлист 1925
Харьков
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 3 : 1Кудровка
26.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Кудровка2 : 1
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 2 : 0Кудровка
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 2 : 0Кудровка
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Кудровка2 : 2
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Металлист 1925
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Металлист 19251 : 0
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 0 : 2Металлист 1925
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Металлист 19251 : 1
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Металлист 19252 : 0
1
Лига чемпионов
Кривбасс919
2
Лига конференций
Шахтёр918
3
Лига конференций
Динамо К917
4 ЛНЗ Черкассы917
5 Полесье916
6 Металлист 1925815
7 Колос914
8 Оболонь-Бровар913
9 Заря912
10 Карпаты911
11 Кудровка810
12 Верес99
13
Стыковая зона
Александрия98
14
Стыковая зона
Эпицентр96
15
Зона вылета
Рух В96
16
Зона вылета
Полтава94

