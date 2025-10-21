ЦСКА - Акрон 21 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-10-2025 19:30
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
21 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 6-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Акрон, которое состоится 21 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Фабио Челестини
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1 5 : 4
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|1 : 3
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|1 : 0
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|0 : 0 2 : 4
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|3 : 0
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: ЦСКА — «Акрон». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|15
|2
|Оренбург
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Ахмат
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|11
|2
|Крылья Советов
|5
|8
|3
|Динамо М
|5
|8
|4
|Сочи
|5
|3
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|5
|13
|2
|Спартак М
|5
|10
|3
|Ростов
|5
|4
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|5
|10
|2
|Локомотив М
|5
|10
|3
|Балтика
|5
|5
|4
|Акрон
|5
|5