ЦСКА - Акрон 21 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-10-2025 19:30
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
21 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 6-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
ЦСКА
Акрон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Акрон, которое состоится 21 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Швейцария Фабио Челестини
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур ЦСКА3 : 1Акрон
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Акрон1 : 1 5 : 4ЦСКА
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Акрон1 : 2ЦСКА
24.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур ЦСКА4 : 0Акрон
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 3 : 0ЦСКА
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур 1 : 3ЦСКА
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур ЦСКА3 : 2
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур ЦСКА1 : 0
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур 0 : 0 2 : 4ЦСКА
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 1Акрон
04.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Акрон1 : 1
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур 3 : 0Акрон
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Акрон
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Акрон2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: ЦСКА — «Акрон». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург58
3 Рубин54
4 Ахмат53
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар511
2 Крылья Советов58
3 Динамо М58
4 Сочи53
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх513
2 Спартак М510
3 Ростов54
4 Пари Нижний Новгород53
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА510
2 Локомотив М510
3 Балтика55
4 Акрон55

