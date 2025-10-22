02:12 ()
Айнтрахт - Ливерпуль 22 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-10-2025 21:00
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
22 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Айнтрахт Ф
Ливерпуль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Ливерпуль, которое состоится 22 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
40 Бразилия вр Кауа Сантос
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
34 Германия зщ Ннамди Коллинз
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
21 Германия зщ Натаниэль Браун
16 Швеция пз Хуго Ларссон
8 Алжир пз Фарес Шаиби
20 Япония пз Рицу Доан
42 Турция пз Джан Узун
9 Германия нп Жонатан Буркардт
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
17 Англия пз Кёртис Джонс
11 Египет пз Мохамед Салах
7 Германия пз Флориан Вирц
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
22 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
19.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 2 : 2Айнтрахт Ф
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Ф0 : 3
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 5 : 1Айнтрахт Ф
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 4 : 6Айнтрахт Ф
21.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Айнтрахт Ф3 : 4
19.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ливерпуль1 : 2
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Ливерпуль
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 0Ливерпуль
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 2 : 1Ливерпуль
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Ливерпуль2 : 1
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «Айнтрахт» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Реал Мадрид26
3
1/8 финала
Барселона36
4
1/8 финала
ПСЖ26
5
1/8 финала
Интер М26
6
1/8 финала
Арсенал26
7
1/8 финала
Карабах26
8
1/8 финала
Боруссия Д24
9
Плей-офф
Манчестер Сити24
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур24
11
Плей-офф
Атлетико М23
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед23
13
Плей-офф
Марсель23
14
Плей-офф
Брюгге23
15
Плей-офф
Спортинг23
16
Плей-офф
Айнтрахт Ф23
17
Плей-офф
Ливерпуль23
18
Плей-офф
Челси23
19
Плей-офф
Наполи23
20
Плей-офф
Юнион23
21
Плей-офф
Галатасарай23
22
Плей-офф
Аталанта23
23
Плей-офф
Ювентус22
24
Плей-офф
Будё-Глимт22
25 Байер22
26 Пафос32
27 Вильярреал21
28 ПСВ Эйндховен21
29 Копенгаген21
30 Монако21
31 Славия П21
32 Олимпиакос31
33 Кайрат31
34 Бенфика20
35 Атлетик Б20
36 Аякс20

