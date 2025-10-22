02:12 ()
Монако - Тоттенхэм 22 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-10-2025 21:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
22 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Монако
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 22 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
16 Швейцария вр Филипп Кён
5 Германия зщ Тило Керер
22 Гана зщ Мохаммед Салису
12 Бразилия зщ Кайо Энрике
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
20 Франция зщ Кассум Уаттара
27 Сенегал пз Крепен Диатта
10 Россия пз Александр Головин
11 Франция пз Магнес Аклиуш
31 Испания пз Ансу Фати
9 США нп Фоларин Балогун
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
4 Австрия зщ Кевин Дансо
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
24 Англия зщ Джед Спенс
6 Португалия пз Жоау Пальинья
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
22 Уэльс пз Бреннан Джонсон
20 Гана нп Мохаммед Кудус
7 Нидерланды нп Хави Симонс
9 Бразилия нп Ришарлисон
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Бельгия Себастьен Поконьоли
Дания Томас Франк
История личных встреч
22.11.2016 Лига чемпионов Группа E. 5-й тур Монако2 : 1Тоттенхэм Хотспур
14.09.2016 Лига чемпионов Группа E. 1-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Монако
10.12.2015 Лига Европы Группа J. 6-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1Монако
01.10.2015 Лига Европы Группа J. 2-й тур Монако1 : 1Тоттенхэм Хотспур
03.08.2013 Товарищеские матчи (клубы) Август 2013 Монако5 : 2Тоттенхэм Хотспур
18.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур 1 : 1Монако
05.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур Монако2 : 2
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Монако2 : 2
27.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур 3 : 1Монако
21.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Монако5 : 2
19.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 1 : 2Тоттенхэм Хотспур
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1
24.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Тоттенхэм Хотспур3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «Монако» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Реал Мадрид26
3
1/8 финала
Барселона36
4
1/8 финала
ПСЖ26
5
1/8 финала
Интер М26
6
1/8 финала
Арсенал26
7
1/8 финала
Карабах26
8
1/8 финала
Боруссия Д24
9
Плей-офф
Манчестер Сити24
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур24
11
Плей-офф
Атлетико М23
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед23
13
Плей-офф
Марсель23
14
Плей-офф
Брюгге23
15
Плей-офф
Спортинг23
16
Плей-офф
Айнтрахт Ф23
17
Плей-офф
Ливерпуль23
18
Плей-офф
Челси23
19
Плей-офф
Наполи23
20
Плей-офф
Юнион23
21
Плей-офф
Галатасарай23
22
Плей-офф
Аталанта23
23
Плей-офф
Ювентус22
24
Плей-офф
Будё-Глимт22
25 Байер22
26 Пафос32
27 Вильярреал21
28 ПСВ Эйндховен21
29 Копенгаген21
30 Монако21
31 Славия П21
32 Олимпиакос31
33 Кайрат31
34 Бенфика20
35 Атлетик Б20
36 Аякс20

Отзывы и комментарии к матчу

