Монако - Тоттенхэм 22 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-10-2025 21:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
22 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 22 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако, Монако
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|27
|пз
|Крепен Диатта
|10
|пз
|Александр Головин
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|31
|пз
|Ансу Фати
|9
|нп
|Фоларин Балогун
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
|20
|нп
|Мохаммед Кудус
|7
|нп
|Хави Симонс
|9
|нп
|Ришарлисон
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Себастьен Поконьоли
|Томас Франк
История личных встреч
|22.11.2016
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|2 : 1
|14.09.2016
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|1 : 2
|10.12.2015
|Лига Европы
|Группа J. 6-й тур
|4 : 1
|01.10.2015
|Лига Европы
|Группа J. 2-й тур
|1 : 1
|03.08.2013
|Товарищеские матчи (клубы)
|Август 2013
|5 : 2
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|5 : 2
|19.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «Монако» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 4
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Интер М
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Карабах
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Марсель
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Спортинг
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Ливерпуль
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Челси
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Наполи
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Юнион
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Ювентус
|2
|2
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|2
|25
|Байер
|2
|2
|26
|Пафос
|3
|2
|27
|Вильярреал
|2
|1
|28
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|29
|Копенгаген
|2
|1
|30
|Монако
|2
|1
|31
|Славия П
|2
|1
|32
|Олимпиакос
|3
|1
|33
|Кайрат
|3
|1
|34
|Бенфика
|2
|0
|35
|Атлетик Б
|2
|0
|36
|Аякс
|2
|0