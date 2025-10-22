Спортинг - Марсель 22 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-10-2025 21:00
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
22 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия).
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Марсель
Марсель, Франция
|1
|вр
|Руй Силва
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|7
|пз
|Жеовани Кенда
|17
|пз
|Франсиску Тринкан
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|97
|нп
|Луис Суарес
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|21
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|17
|пз
|Мэттью О'Райли
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|8
|пз
|Эйнджел Гомес
|14
|нп
|Игор Пайшао
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|12.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|0 : 2
|04.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа D. 3-й тур
|4 : 1
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 3 ДВ
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|22.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|6 : 2
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|26.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|22.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 4
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Интер М
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Карабах
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
| 11
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 12
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Марсель
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Спортинг
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Ливерпуль
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Челси
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Наполи
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Юнион
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Ювентус
|2
|2
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|2
|25
|Байер
|2
|2
|26
|Пафос
|3
|2
|27
|Вильярреал
|2
|1
|28
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|29
|Копенгаген
|2
|1
|30
|Монако
|2
|1
|31
|Славия П
|2
|1
|32
|Олимпиакос
|3
|1
|33
|Кайрат
|3
|1
|34
|Бенфика
|2
|0
|35
|Атлетик Б
|2
|0
|36
|Аякс
|2
|0