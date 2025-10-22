02:13 ()
Свернуть список

Спортинг - Марсель 22 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-10-2025 21:00
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
22 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения);
Спортинг
Марсель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Марсель, которое состоится 22 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Марсель
Марсель, Франция
1 Португалия вр Руй Силва
13 Греция зщ Георгиос Ваяннидис
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
7 Португалия пз Жеовани Кенда
17 Португалия пз Франсиску Тринкан
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
97 Колумбия нп Луис Суарес
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
28 Франция зщ Бенжамен Павар
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
21 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
17 Дания пз Мэттью О'Райли
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
8 Англия пз Эйнджел Гомес
14 Бразилия нп Игор Пайшао
97 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
12.10.2022 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур Спортинг0 : 2Марсель
04.10.2022 Лига чемпионов Группа D. 3-й тур Марсель4 : 1Спортинг
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 2 : 3 ДВСпортинг
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Спортинг1 : 1
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 1Спортинг
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 1Спортинг
22.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Спортинг3 : 0
18.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур Марсель6 : 2
04.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур 0 : 3Марсель
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Марсель4 : 0
26.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур 1 : 2Марсель
22.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Марсель1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Реал Мадрид26
3
1/8 финала
Барселона36
4
1/8 финала
ПСЖ26
5
1/8 финала
Интер М26
6
1/8 финала
Арсенал26
7
1/8 финала
Карабах26
8
1/8 финала
Боруссия Д24
9
Плей-офф
Манчестер Сити24
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур24
11
Плей-офф
Атлетико М23
12
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед23
13
Плей-офф
Марсель23
14
Плей-офф
Брюгге23
15
Плей-офф
Спортинг23
16
Плей-офф
Айнтрахт Ф23
17
Плей-офф
Ливерпуль23
18
Плей-офф
Челси23
19
Плей-офф
Наполи23
20
Плей-офф
Юнион23
21
Плей-офф
Галатасарай23
22
Плей-офф
Аталанта23
23
Плей-офф
Ювентус22
24
Плей-офф
Будё-Глимт22
25 Байер22
26 Пафос32
27 Вильярреал21
28 ПСВ Эйндховен21
29 Копенгаген21
30 Монако21
31 Славия П21
32 Олимпиакос31
33 Кайрат31
34 Бенфика20
35 Атлетик Б20
36 Аякс20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close