Балтика - Локомотив М 23 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-10-2025 20:00
23 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Локомотив М, которое состоится 23 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|16.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|2 : 0
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|1 : 0
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|21.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 2
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 3
|15.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|4 : 1
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1 6 : 7
|28.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 2
|03.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|19.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|3 : 0
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 5
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|0 : 1
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|0 : 0 2 : 4
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|15
|2
|Оренбург
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Ахмат
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|11
|2
|Крылья Советов
|5
|8
|3
|Динамо М
|5
|8
|4
|Сочи
|5
|3
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|6
|13
|2
|Динамо Мх
|6
|13
|3
|Ростов
|5
|4
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|6
|13
|2
|Локомотив М
|5
|10
|3
|Балтика
|5
|5
|4
|Акрон
|6
|5