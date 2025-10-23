02:02 ()
Четверг 23 октября
Балтика - Локомотив М 23 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-10-2025 20:00
23 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 6-й тур
Балтика
Локомотив М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Локомотив М, которое состоится 23 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
16.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Балтика1 : 1Локомотив М
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Локомотив М2 : 0Балтика
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Балтика1 : 0Локомотив М
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Локомотив М4 : 1Балтика
21.06.2024 Россия — МФЛ Группа А Балтика3 : 2Локомотив М
25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Балтика1 : 3Локомотив М
15.03.2024 Россия — МФЛ Группа А Локомотив М4 : 1Балтика
14.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Локомотив М1 : 1 6 : 7Балтика
28.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Балтика2 : 2Локомотив М
03.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М3 : 2Балтика
19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 3Балтика
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Балтика1 : 0
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Балтика2 : 0
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур 2 : 1Балтика
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Балтика3 : 0
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Локомотив М3 : 0
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Локомотив М0 : 0
04.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 3 : 5Локомотив М
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур 0 : 1Локомотив М
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Локомотив М0 : 0 2 : 4
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург58
3 Рубин54
4 Ахмат53
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар511
2 Крылья Советов58
3 Динамо М58
4 Сочи53
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М613
2 Динамо Мх613
3 Ростов54
4 Пари Нижний Новгород53
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА613
2 Локомотив М510
3 Балтика55
4 Акрон65

Отзывы и комментарии к матчу

