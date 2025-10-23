02:03 ()
Онлайн трансляции
Четверг 23 октября
Свернуть список

Гоу Эхед Иглс - Астон Вилла 23 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-10-2025 18:45
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
23 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
Гоу Эхед Иглс
Астон Вилла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Астон Вилла, которое состоится 23 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер, Нидерланды
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 2 : 1Гоу Эхед Иглс
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 2Гоу Эхед Иглс
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 4 : 2Гоу Эхед Иглс
25.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1
19.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Астон Вилла
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Астон Вилла2 : 1
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 0 : 2Астон Вилла
28.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Астон Вилла3 : 1
25.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Астон Вилла1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Динамо З26
2
1/8 финала
Мидтьюлланн26
3
1/8 финала
Брага26
4
1/8 финала
Лион26
5
1/8 финала
Астон Вилла26
6
1/8 финала
Лилль26
7
1/8 финала
Порту26
8
1/8 финала
Виктория Пльзень24
9
Плей-офф
Ференцварош24
10
Плей-офф
Бетис24
11
Плей-офф
Фрайбург24
12
Плей-офф
Панатинаикос23
13
Плей-офф
Базель23
14
Плей-офф
Гоу Эхед Иглс23
15
Плей-офф
Янг Бойз23
16
Плей-офф
Штутгарт23
17
Плей-офф
ФКСБ23
18
Плей-офф
Бранн23
19
Плей-офф
Рома23
20
Плей-офф
Генк23
21
Плей-офф
Фенербахче23
22
Плей-офф
Лудогорец23
23
Плей-офф
Штурм23
24
Плей-офф
Сельта23
25 Селтик21
26 Црвена Звезда21
27 ПАОК21
28 Маккаби Т-А21
29 Ноттингем Форест21
30 Болонья21
31 Ницца20
32 Рейнджерс20
33 Утрехт20
34 Фейеноорд20
35 Ред Булл Зальцбург20
36 Мальмё20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close