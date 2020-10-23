02:04 ()
Линкольн - Лех П 23 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-10-2025 21:00
Стадион: Европа Спортс Парк (Gibraltar, Гибралтар), вместимость: 8066
23 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
Линкольн
Лех П

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Линкольн - Лех П, которое состоится 23 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Европа Спортс Парк (Gibraltar, Гибралтар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Лех П
Познань, Польша
История личных встреч
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур5 : 0Линкольн
28.08.2025Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матч5 : 1Линкольн
21.08.2025Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчЛинкольн0 : 4
14.08.2025Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 0 5 : 6Линкольн
07.08.2025Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчЛинкольн1 : 1
19.10.2025Польша — Экстракласса12-й турЛех П2 : 2
05.10.2025Польша — Экстракласса11-й тур0 : 1Лех П
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й турЛех П4 : 1
28.09.2025Польша — Экстракласса10-й турЛех П2 : 2
24.09.2025Польша — Экстракласса6-й тур2 : 2Лех П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Зриньски13
2
1/8 финала
АЕК Ларнака13
3
1/8 финала
Спарта П13
4
1/8 финала
Лех П13
5
1/8 финала
Лозанна13
6
1/8 финала
Целе13
7
1/8 финала
Ракув13
8
1/8 финала
Райо Вальекано13
9
Плей-офф
Фиорентина13
10
Плей-офф
Кристал Пэлас13
11
Плей-офф
Шахтёр13
12
Плей-офф
Страсбург13
13
Плей-офф
Ягеллония13
14
Плей-офф
Майнц13
15
Плей-офф
Ноа13
16
Плей-офф
Самсунспор13
17
Плей-офф
Дрита11
18
Плей-офф
КуПС11
19
Плей-офф
Шелбурн11
20
Плей-офф
Хеккен11
21
Плей-офф
Абердин10
22
Плей-офф
Слован Бр10
23
Плей-офф
Омония10
24
Плей-офф
Хамрун Спартанс10
25 Легия10
26 Риека10
27 АЕК Афины10
28 Университатя Кр10
29 Шкендия10
30 Сигма Оломоуц10
31 Динамо К10
32 Шэмрок Роверс10
33 Рапид В10
34 Брейдаблик10
35 АЗ Алкмар10
36 Линкольн10

Отзывы и комментарии к матчу

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
