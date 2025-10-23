02:05 ()
Хеккен - Райо Вальекано 23 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-10-2025 18:45
Стадион: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция), вместимость: 6500
23 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
Хеккен
Райо Вальекано

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хеккен - Райо Вальекано, которое состоится 23 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Главные тренеры
ШвецияЙенс Густафссон
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
18.10.2025Швеция — Аллсвенскан — 202527-й турХеккен1 : 1
05.10.2025Швеция — Аллсвенскан — 202526-й тур1 : 3Хеккен
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур0 : 0Хеккен
27.09.2025Швеция — Аллсвенскан — 202525-й турХеккен2 : 0
21.09.2025Швеция — Аллсвенскан — 202524-й тур4 : 0Хеккен
19.10.2025Испания — Примера9-й тур0 : 3Райо Вальекано
05.10.2025Испания — Примера8-й тур0 : 1Райо Вальекано
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й турРайо Вальекано2 : 0
28.09.2025Испания — Примера7-й турРайо Вальекано0 : 1
24.09.2025Испания — Примера6-й тур3 : 2Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Зриньски13
2
1/8 финала
АЕК Ларнака13
3
1/8 финала
Спарта П13
4
1/8 финала
Лех П13
5
1/8 финала
Лозанна13
6
1/8 финала
Целе13
7
1/8 финала
Ракув13
8
1/8 финала
Райо Вальекано13
9
Плей-офф
Фиорентина13
10
Плей-офф
Кристал Пэлас13
11
Плей-офф
Шахтёр13
12
Плей-офф
Страсбург13
13
Плей-офф
Ягеллония13
14
Плей-офф
Майнц13
15
Плей-офф
Ноа13
16
Плей-офф
Самсунспор13
17
Плей-офф
Дрита11
18
Плей-офф
КуПС11
19
Плей-офф
Шелбурн11
20
Плей-офф
Хеккен11
21
Плей-офф
Абердин10
22
Плей-офф
Слован Бр10
23
Плей-офф
Омония10
24
Плей-офф
Хамрун Спартанс10
25 Легия10
26 Риека10
27 АЕК Афины10
28 Университатя Кр10
29 Шкендия10
30 Сигма Оломоуц10
31 Динамо К10
32 Шэмрок Роверс10
33 Рапид В10
34 Брейдаблик10
35 АЗ Алкмар10
36 Линкольн10

