АЕК Афины - Абердин 23 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-10-2025 18:45
Стадион: ОПАП Арена (Афины, Греция), вместимость: 33000
23 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
АЕК Афины
Абердин

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Афины - Абердин, которое состоится 23 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: ОПАП Арена (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

АЕК Афины
Афины, Греция
Абердин
Абердин, Шотландия
СербияМарко Николич
ШвецияЙимми Телин
19.10.2025Греция — Суперлига7-й турАЕК Афины0 : 2
05.10.2025Греция — Суперлига6-й тур2 : 3АЕК Афины
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур3 : 1АЕК Афины
28.09.2025Греция — Суперлига5-й турАЕК Афины1 : 0
21.09.2025Греция — Суперлига4-й тур1 : 1АЕК Афины
18.10.2025Шотландия — Премьер-лига8-й тур0 : 1Абердин
05.10.2025Шотландия — Премьер-лига7-й турАбердин4 : 0
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й турАбердин2 : 3
27.09.2025Шотландия — Премьер-лига6-й тур2 : 0Абердин
23.09.2025Шотландия — Премьер-лига3-й тур2 : 0Абердин
КомандаИО
1
1/8 финала
Зриньски13
2
1/8 финала
АЕК Ларнака13
3
1/8 финала
Спарта П13
4
1/8 финала
Лех П13
5
1/8 финала
Лозанна13
6
1/8 финала
Целе13
7
1/8 финала
Ракув13
8
1/8 финала
Райо Вальекано13
9
Плей-офф
Фиорентина13
10
Плей-офф
Кристал Пэлас13
11
Плей-офф
Шахтёр13
12
Плей-офф
Страсбург13
13
Плей-офф
Ягеллония13
14
Плей-офф
Майнц13
15
Плей-офф
Ноа13
16
Плей-офф
Самсунспор13
17
Плей-офф
Дрита11
18
Плей-офф
КуПС11
19
Плей-офф
Шелбурн11
20
Плей-офф
Хеккен11
21
Плей-офф
Абердин10
22
Плей-офф
Слован Бр10
23
Плей-офф
Омония10
24
Плей-офф
Хамрун Спартанс10
25 Легия10
26 Риека10
27 АЕК Афины10
28 Университатя Кр10
29 Шкендия10
30 Сигма Оломоуц10
31 Динамо К10
32 Шэмрок Роверс10
33 Рапид В10
34 Брейдаблик10
35 АЗ Алкмар10
36 Линкольн10

