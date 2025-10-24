03:02 ()
Милан - Пиза 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
24 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Милан
Пиза

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Пиза, которое состоится 24 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Пиза
Пиза
16 Франция вр Мик Меньян
5 Бельгия зщ Кони де Винтер
46 Италия зщ Маттео Габбиа
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
33 Италия зщ Давиде Бартезаги
19 Франция пз Юссуф Фофана
14 Хорватия пз Лука Модрич
4 Италия пз Самуэле Риччи
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
7 Мексика нп Сантьяго Хименес
10 Португалия нп Рафаэл Леау
1 Хорватия вр Адриан Шемпер
4 Италия зщ Антонио Караччоло
39 Испания зщ Рауль Альбиоль
5 Италия зщ Симоне Канестрелли
3 Италия зщ Самуэеле Ангори
15 Германия пз Идрисса Туре
14 Нигерия пз Эбенезер Акинсанмиро
20 Швейцария пз Михел Эбишер
6 Румыния пз Мариус Марин
32 Италия пз Стефано Морео
18 Ангола нп М'бала Нзола
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Марко Ландуччи
Италия Альберто Джилардино
История личных встреч
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Милан2 : 1
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 0 : 0Милан
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Милан2 : 1
23.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала Милан3 : 0
20.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 0 : 3Милан
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Пиза0 : 0
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 4 : 0Пиза
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Пиза0 : 0
25.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала 1 : 0Пиза
22.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 3 : 2Пиза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан716
2
Лига чемпионов
Интер М715
3
Лига чемпионов
Наполи715
4
Лига чемпионов
Рома715
5
Лига Европы
Болонья713
6
Лига конференций
Комо712
7 Ювентус712
8 Аталанта711
9 Кремонезе710
10 Сассуоло710
11 Удинезе79
12 Лацио78
13 Торино78
14 Кальяри78
15 Лечче76
16 Парма76
17 Верона74
18
Зона вылета
Фиорентина73
19
Зона вылета
Пиза73
20
Зона вылета
Дженоа73

