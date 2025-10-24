Милан - Пиза 24 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-10-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
24 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Пиза, которое состоится 24 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Пиза
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Лука Модрич
|4
|пз
|Самуэле Риччи
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|7
|нп
|Сантьяго Хименес
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|1
|вр
|Адриан Шемпер
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|39
|зщ
|Рауль Альбиоль
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|3
|зщ
|Самуэеле Ангори
|15
|пз
|Идрисса Туре
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|20
|пз
|Михел Эбишер
|6
|пз
|Мариус Марин
|32
|пз
|Стефано Морео
|18
|нп
|М'бала Нзола
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Марко Ландуччи
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 0
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|25.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|22.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Болонья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Комо
|7
|12
|7
|Ювентус
|7
|12
|8
|Аталанта
|7
|11
|9
|Кремонезе
|7
|10
|10
|Сассуоло
|7
|10
|11
|Удинезе
|7
|9
|12
|Лацио
|7
|8
|13
|Торино
|7
|8
|14
|Кальяри
|7
|8
|15
|Лечче
|7
|6
|16
|Парма
|7
|6
|17
|Верона
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Пиза
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|7
|3