КАМАЗ - Енисей 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 16:15
24 Октября 2025 года в 17:15 (+03:00). Россия — Лига PARI, 16-й тур
КАМАЗ
Енисей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Енисей, которое состоится 24 Октября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Антон Геннадьевич Хазов
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
13.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур КАМАЗ0 : 0Енисей
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Енисей2 : 1КАМАЗ
08.05.2024 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур КАМАЗ1 : 1Енисей
28.10.2023 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Енисей2 : 0КАМАЗ
06.05.2023 Россия — Мелбет Первая лига 30-й тур Енисей2 : 1КАМАЗ
01.11.2022 Fonbet Кубок России 1/16 финала КАМАЗ2 : 0Енисей
14.10.2022 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур КАМАЗ1 : 0Енисей
30.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Енисей0 : 0КАМАЗ
13.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур КАМАЗ1 : 1Енисей
17.02.2020 Кубок ФНЛ Группа A. 2-й тур КАМАЗ2 : 2Енисей
19.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур КАМАЗ1 : 2
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала 1 : 3КАМАЗ
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 1 : 1КАМАЗ
06.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур КАМАЗ5 : 1
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 1 : 0КАМАЗ
19.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур Енисей1 : 0
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Енисей1 : 1 3 : 5
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 4Енисей
06.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 0 : 0Енисей
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Енисей0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1533
2
Повышение
Спартак Кс1529
3
Плей-офф за повышение
Урал1427
4
Плей-офф за повышение
Родина1526
5 Ротор1525
6 Челябинск1424
7 КАМАЗ1523
8 СКА-Хабаровск1520
9 Нефтехимик1519
10 Шинник1518
11 Енисей1517
12 Арсенал Т1517
13 Черноморец1516
14 Волга Ул1515
15 Уфа1513
16
Зона вылета
Сокол1511
17
Зона вылета
Чайка1511
18
Зона вылета
Торпедо М1511

Отзывы и комментарии к матчу

