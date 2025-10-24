КАМАЗ - Енисей 24 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-10-2025 16:15
24 Октября 2025 года в 17:15 (+03:00). Россия — Лига PARI, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Енисей, которое состоится 24 Октября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Антон Геннадьевич Хазов
|Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
|13.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 1
|08.05.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|30-й тур
|2 : 1
|01.11.2022
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|2 : 0
|14.10.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|30.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|0 : 0
|13.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|1 : 1
|17.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа A. 2-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|1 : 2
|15.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 3
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|1 : 1
|06.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|5 : 1
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|1 : 0
|15.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 5
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 4
|06.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|0 : 0
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|15
|33
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|15
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|14
|27
| 4
Плей-офф за повышение
|Родина
|15
|26
|5
|Ротор
|15
|25
|6
|Челябинск
|14
|24
|7
|КАМАЗ
|15
|23
|8
|СКА-Хабаровск
|15
|20
|9
|Нефтехимик
|15
|19
|10
|Шинник
|15
|18
|11
|Енисей
|15
|17
|12
|Арсенал Т
|15
|17
|13
|Черноморец
|15
|16
|14
|Волга Ул
|15
|15
|15
|Уфа
|15
|13
| 16
Зона вылета
|Сокол
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Чайка
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Торпедо М
|15
|11