03:02 ()
Свернуть список

Арсенал Т - Урал 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 18:30
24 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 16-й тур
Арсенал Т
Урал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Урал, которое состоится 24 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Дмитрий Иванович Гунько
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
24.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Урал0 : 0Арсенал Т
16.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Арсенал Т1 : 0Урал
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Арсенал Т1 : 2Урал
27.09.2021 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Урал2 : 0Арсенал Т
04.04.2021 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Урал2 : 0Арсенал Т
18.10.2020 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Арсенал Т1 : 0Урал
15.07.2020 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Урал1 : 3Арсенал Т
30.10.2019 Кубок России 1/8 финала Урал2 : 2 5 : 4Арсенал Т
22.09.2019 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Арсенал Т1 : 1Урал
15.05.2019 Кубок России 1/2 финала. 2-й матч Арсенал Т2 : 2Урал
19.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 2 : 2Арсенал Т
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Арсенал Т1 : 0
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Арсенал Т2 : 2
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 1 : 1Арсенал Т
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 1 : 0Арсенал Т
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 0 : 1Урал
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Урал0 : 0
16.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала 1 : 0Урал
06.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 5 : 1Урал
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур 3 : 3Урал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1533
2
Повышение
Спартак Кс1529
3
Плей-офф за повышение
Урал1427
4
Плей-офф за повышение
Родина1526
5 Ротор1525
6 Челябинск1424
7 КАМАЗ1523
8 СКА-Хабаровск1520
9 Нефтехимик1519
10 Шинник1518
11 Енисей1517
12 Арсенал Т1517
13 Черноморец1516
14 Волга Ул1515
15 Уфа1513
16
Зона вылета
Сокол1511
17
Зона вылета
Чайка1511
18
Зона вылета
Торпедо М1511

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close