Арсенал Т - Урал 24 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-10-2025 18:30
24 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Урал, которое состоится 24 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Гунько
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|24.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|16.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 2
|27.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 0
|04.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|2 : 0
|18.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|1 : 0
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 3
|30.10.2019
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 2 5 : 4
|22.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|15.05.2019
|Кубок России
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|19.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|2 : 2
|15.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|1 : 1
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|1 : 0
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|0 : 1
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|0 : 0
|16.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|06.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|5 : 1
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|15
|33
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|15
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|14
|27
| 4
Плей-офф за повышение
|Родина
|15
|26
|5
|Ротор
|15
|25
|6
|Челябинск
|14
|24
|7
|КАМАЗ
|15
|23
|8
|СКА-Хабаровск
|15
|20
|9
|Нефтехимик
|15
|19
|10
|Шинник
|15
|18
|11
|Енисей
|15
|17
|12
|Арсенал Т
|15
|17
|13
|Черноморец
|15
|16
|14
|Волга Ул
|15
|15
|15
|Уфа
|15
|13
| 16
Зона вылета
|Сокол
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Чайка
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Торпедо М
|15
|11