Минск - Сморгонь 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 17:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
24 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Минск
Сморгонь

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Сморгонь, которое состоится 24 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Сморгонь
История личных встреч
01.06.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Сморгонь0 : 2Минск
18.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Сморгонь1 : 1Минск
05.04.2024 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Минск2 : 3Сморгонь
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Сморгонь0 : 0Минск
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Минск2 : 1Сморгонь
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Сморгонь1 : 0Минск
02.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Минск2 : 2Сморгонь
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 4 : 1Минск
03.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Минск1 : 0
26.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Минск
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Минск3 : 0
14.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Минск2 : 1
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Сморгонь1 : 0
05.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 3 : 1Сморгонь
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Сморгонь1 : 0
24.09.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Сморгонь1 : 2
19.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 1Сморгонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2555
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2449
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2547
4 Торпедо-БелАЗ2444
5 Динамо-Брест2544
6 Ислочь2543
7 Минск2541
8 Неман2438
9 БАТЭ2530
10 Гомель2430
11 Витебск2527
12 Арсенал Дз2526
13 Нафтан2525
14
Стыковая зона
Сморгонь2523
15
Зона вылета
Слуцк2518
16
Зона вылета
Молодечно2511

