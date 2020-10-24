Минск - Сморгонь 24 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-10-2025 17:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
24 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Сморгонь, которое состоится 24 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|01.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|0 : 2
|18.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|05.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|2 : 3
|05.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|10.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 1
|28.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|02.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|4 : 1
|03.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
|14.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|19.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|25
|55
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|24
|49
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|25
|47
|4
|Торпедо-БелАЗ
|24
|44
|5
|Динамо-Брест
|25
|44
|6
|Ислочь
|25
|43
|7
|Минск
|25
|41
|8
|Неман
|24
|38
|9
|БАТЭ
|25
|30
|10
|Гомель
|24
|30
|11
|Витебск
|25
|27
|12
|Арсенал Дз
|25
|26
|13
|Нафтан
|25
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|25
|23
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|25
|18
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|25
|11