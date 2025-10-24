03:04 ()
Верес - Заря 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 17:00
Стадион: Авангард (Луцк, Украина), вместимость: 12080
24 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Верес
Заря

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Заря, которое состоится 24 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Луцк, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верес
Ровно
Заря
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
13.04.2025 Украина — Премьер-лига 24-й тур Заря1 : 2Верес
05.10.2024 Украина — Премьер-лига 9-й тур Верес2 : 1Заря
13.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур Заря1 : 1Верес
05.11.2023 Украина - Премьер-лига 13-й тур Верес2 : 2Заря
03.05.2023 Украина - Премьер-лига 24-й тур Заря1 : 0Верес
23.10.2022 Украина - Премьер-лига 9-й тур Верес0 : 1Заря
07.11.2021 Украина - Премьер-лига 14-й тур Заря3 : 0Верес
03.03.2021 Кубок Украины 1/4 финала Верес1 : 2Заря
29.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 7-й тур Заря1 : 0Верес
18.03.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 2-й тур Верес0 : 1Заря
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Верес1 : 1
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Верес
29.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Верес1 : 4
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 0 : 0Верес
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Верес2 : 0
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Заря1 : 1
03.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Заря
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Заря0 : 0
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Заря
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Заря1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кривбасс919
2
Лига конференций
Шахтёр918
3
Лига конференций
Динамо К917
4 ЛНЗ Черкассы917
5 Полесье916
6 Металлист 1925916
7 Колос914
8 Оболонь-Бровар913
9 Заря912
10 Карпаты911
11 Кудровка911
12 Верес99
13
Стыковая зона
Александрия98
14
Стыковая зона
Эпицентр96
15
Зона вылета
Рух В96
16
Зона вылета
Полтава94

