Спартак М - Оренбург 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 13:00
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
25 Октября 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Оренбург, которое состоится 25 Октября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|02.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|21.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|3 : 1
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|23.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|18.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|31.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|14.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 3
|29.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|1 : 2
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|2 : 2
|21.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|1 : 3
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|5 : 2
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|6 : 0
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|30.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|12
|26
|2
|Краснодар
|12
|26
|3
|ЦСКА
|12
|24
|4
|Зенит
|12
|23
|5
|Балтика
|12
|23
|6
|Спартак М
|12
|19
|7
|Рубин
|12
|18
|8
|Динамо М
|12
|16
|9
|Ахмат
|12
|16
|10
|Ростов
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|13
|12
|Акрон
|12
|11
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|12
|10
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|12
|8
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|12
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|12
|5