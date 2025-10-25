01:05 ()
Онлайн трансляции
Суббота 25 октября
Свернуть список

Спартак М - Оренбург 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 13:00
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
25 Октября 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур
Спартак М
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Оренбург, которое состоится 25 Октября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
02.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Спартак М2 : 0Оренбург
21.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Оренбург2 : 0Спартак М
25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Оренбург0 : 0Спартак М
14.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Спартак М3 : 1Оренбург
29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Оренбург1 : 0Спартак М
23.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Спартак М3 : 2Оренбург
18.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Оренбург2 : 0Спартак М
31.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Спартак М4 : 1Оренбург
14.03.2020 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Оренбург1 : 3Спартак М
29.09.2019 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Спартак М1 : 2Оренбург
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 2 : 2Спартак М
21.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур 1 : 3Спартак М
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М1 : 1
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Спартак М5 : 2
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 3 : 2Спартак М
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур 6 : 0Оренбург
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Оренбург
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Оренбург0 : 1
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур 0 : 1Оренбург
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 5 : 2Оренбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М1226
2 Краснодар1226
3 ЦСКА1224
4 Зенит1223
5 Балтика1223
6 Спартак М1219
7 Рубин1218
8 Динамо М1216
9 Ахмат1216
10 Ростов1214
11 Крылья Советов1213
12 Акрон1211
13
Стыковая зона
Динамо Мх1210
14
Стыковая зона
Оренбург128
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород126
16
Зона вылета
Сочи125

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close