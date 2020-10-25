01:06 ()
Суббота 25 октября
Уфа - Нефтехимик 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 13:00
25 Октября 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 16-й тур
Уфа
Нефтехимик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Нефтехимик, которое состоится 25 Октября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
04.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Уфа1 : 0Нефтехимик
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Нефтехимик2 : 1Уфа
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Нефтехимик2 : 0Уфа
06.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Уфа0 : 0Нефтехимик
11.05.2014 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Уфа1 : 1Нефтехимик
18.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Нефтехимик1 : 1Уфа
01.09.2013 Кубок России 1/32 финала Уфа0 : 1 ДВНефтехимик
15.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Уфа2 : 0Нефтехимик
17.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Нефтехимик1 : 0Уфа
18.04.2012 Второй дивизион - Урал-Поволжье 31-й тур Уфа0 : 0Нефтехимик
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 2 : 0Уфа
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала 1 : 1 3 : 5Уфа
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 2Уфа
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Уфа0 : 0
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Уфа0 : 0
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 1 : 1Нефтехимик
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала 1 : 1 3 : 5Нефтехимик
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Нефтехимик2 : 3
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Нефтехимик0 : 0
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Нефтехимик1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1533
2
Повышение
Спартак Кс1529
3
Плей-офф за повышение
Урал1427
4
Плей-офф за повышение
Родина1526
5 КАМАЗ1626
6 Ротор1525
7 Челябинск1424
8 СКА-Хабаровск1520
9 Нефтехимик1519
10 Шинник1518
11 Енисей1617
12 Арсенал Т1517
13 Черноморец1516
14 Волга Ул1515
15 Уфа1513
16
Зона вылета
Сокол1511
17
Зона вылета
Чайка1511
18
Зона вылета
Торпедо М1511

