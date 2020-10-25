04:48 ()
Суббота 25 октября
Сокол - Волга Ул 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 13:00
25 Октября 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 16-й тур
Сокол
Волга Ул

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Волга Ул, которое состоится 25 Октября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
Черногория Младен Кашчелан
Россия Михаил Владимирович Белов
История личных встреч
24.08.2016 Кубок России 1/32 финала Волга Ул1 : 0Сокол
30.08.2014 Кубок России 1/32 финала Волга Ул0 : 3Сокол
24.10.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 25-й тур Сокол2 : 0Волга Ул
26.07.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 13-й тур Волга Ул0 : 2Сокол
15.05.2010 Кубок России 1/128 финала Сокол2 : 1Волга Ул
27.08.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 21-й тур Сокол1 : 4Волга Ул
19.05.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 5-й тур Волга Ул0 : 0Сокол
18.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 0 : 0Сокол
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала 1 : 0Сокол
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Сокол2 : 2
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Сокол1 : 1
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 2 : 0Сокол
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур Волга Ул2 : 0
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Волга Ул2 : 4
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 2 : 1Волга Ул
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 1 : 1Волга Ул
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 2 : 2 8 : 7Волга Ул
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1533
2
Повышение
Спартак Кс1529
3
Плей-офф за повышение
Урал1427
4
Плей-офф за повышение
Родина1526
5 КАМАЗ1626
6 Ротор1525
7 Челябинск1424
8 СКА-Хабаровск1520
9 Нефтехимик1519
10 Шинник1518
11 Енисей1617
12 Арсенал Т1517
13 Черноморец1516
14 Волга Ул1515
15 Уфа1513
16
Зона вылета
Сокол1511
17
Зона вылета
Чайка1511
18
Зона вылета
Торпедо М1511

