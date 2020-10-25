Сокол - Волга Ул 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 13:00
25 Октября 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Волга Ул, которое состоится 25 Октября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
|Младен Кашчелан
|Михаил Владимирович Белов
История личных встреч
|24.08.2016
|Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|30.08.2014
|Кубок России
|1/32 финала
|0 : 3
|24.10.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|25-й тур
|2 : 0
|26.07.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|13-й тур
|0 : 2
|15.05.2010
|Кубок России
|1/128 финала
|2 : 1
|27.08.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|21-й тур
|1 : 4
|19.05.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|5-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|0 : 0
|15.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|1 : 1
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|2 : 0
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|2 : 0
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 4
|04.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|2 : 1
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|2 : 2 8 : 7
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|15
|33
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|15
|29
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|14
|27
| 4
Плей-офф за повышение
|Родина
|15
|26
|5
|КАМАЗ
|16
|26
|6
|Ротор
|15
|25
|7
|Челябинск
|14
|24
|8
|СКА-Хабаровск
|15
|20
|9
|Нефтехимик
|15
|19
|10
|Шинник
|15
|18
|11
|Енисей
|16
|17
|12
|Арсенал Т
|15
|17
|13
|Черноморец
|15
|16
|14
|Волга Ул
|15
|15
|15
|Уфа
|15
|13
| 16
Зона вылета
|Сокол
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Чайка
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Торпедо М
|15
|11