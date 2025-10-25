01:07 ()
Парма - Комо 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 15:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
25 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Парма
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Комо, которое состоится 25 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Комо
Комо
31 Япония вр Дзион Судзуки
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
39 Австралия зщ Алессандро Чиркати
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
27 Швейцария зщ Саша Бричги
16 Бельгия пз Мандела Кейта
8 Аргентина пз Науэль Эстевес
10 Испания пз Адриан Бернабе
11 Швеция нп Понтус Альмквист
32 Италия нп Патрик Кутроне
9 Аргентина нп Матео Пельегрино
1 Франция вр Жан Бутез
28 Хорватия зщ Иван Смолчич
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
14 Испания зщ Хакобо Рамон
3 Испания зщ Алекс Валле
31 Косово зщ Мергим Войвода
23 Аргентина пз Максимо Перроне
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
10 Аргентина пз Николас Пас
19 Германия нп Николас-Геррит Кюн
7 Испания нп Альваро Мората
Главные тренеры
Испания Карлос Куэста
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
03.05.2025 Италия — Серия А 35-й тур Парма0 : 1Комо
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Комо1 : 1Парма
24.02.2024 Италия - Серия B Серия В. 26-й тур Комо1 : 1Парма
20.10.2023 Италия - Серия B Серия В. 10-й тур Парма2 : 1Комо
18.03.2023 Италия - Серия B Серия В. 30-й тур Комо2 : 0Парма
29.10.2022 Италия - Серия B Серия В. 11-й тур Парма1 : 0Комо
06.04.2022 Италия - Серия B Серия B. 33-й тур Парма4 : 3Комо
28.11.2021 Италия - Серия B Серия B. 14-й тур Комо1 : 1Парма
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 0 : 0Парма
04.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Парма0 : 1
29.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Парма2 : 1
24.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала Парма2 : 2 4 : 3
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 0 : 0Парма
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Комо2 : 0
04.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 1 : 1Комо
27.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Комо1 : 1
24.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала Комо3 : 0
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 1 : 2Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан716
2
Лига чемпионов
Интер М715
3
Лига чемпионов
Наполи715
4
Лига чемпионов
Рома715
5
Лига Европы
Болонья713
6
Лига конференций
Комо712
7 Ювентус712
8 Аталанта711
9 Кремонезе710
10 Сассуоло710
11 Удинезе79
12 Лацио78
13 Торино78
14 Кальяри78
15 Лечче76
16 Парма76
17 Верона74
18
Зона вылета
Фиорентина73
19
Зона вылета
Пиза73
20
Зона вылета
Дженоа73

