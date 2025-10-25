Парма - Комо 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 15:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
25 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Комо, которое состоится 25 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Комо
Комо
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|27
|зщ
|Саша Бричги
|16
|пз
|Мандела Кейта
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|11
|нп
|Понтус Альмквист
|32
|нп
|Патрик Кутроне
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|1
|вр
|Жан Бутез
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|3
|зщ
|Алекс Валле
|31
|зщ
|Мергим Войвода
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|19
|нп
|Николас-Геррит Кюн
|7
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|03.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 26-й тур
|1 : 1
|20.10.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 10-й тур
|2 : 1
|18.03.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 30-й тур
|2 : 0
|29.10.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 11-й тур
|1 : 0
|06.04.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 33-й тур
|4 : 3
|28.11.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 14-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 3
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Болонья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Комо
|7
|12
|7
|Ювентус
|7
|12
|8
|Аталанта
|7
|11
|9
|Кремонезе
|7
|10
|10
|Сассуоло
|7
|10
|11
|Удинезе
|7
|9
|12
|Лацио
|7
|8
|13
|Торино
|7
|8
|14
|Кальяри
|7
|8
|15
|Лечче
|7
|6
|16
|Парма
|7
|6
|17
|Верона
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Пиза
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|7
|3