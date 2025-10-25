01:07 ()
Онлайн трансляции
Суббота 25 октября
Свернуть список

Кремонезе - Аталанта 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 20:45
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
25 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Кремонезе
Аталанта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Аталанта, которое состоится 25 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Аталанта
Бергамо
16 Италия вр Марко Сильвестри
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
15 Италия зщ Маттео Бьянкетти
4 Италия зщ Томмазо Барбьери
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
38 Франция пз Уоррен Бондо
27 Бельгия пз Яри Вандепутте
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
10 Англия нп Джейми Варди
29 Италия вр Марко Карнезекки
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Швеция зщ Исак Хин
69 Италия зщ Хонест Аханор
16 Италия пз Рауль Белланова
8 Хорватия пз Марио Пашалич
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
59 Польша пз Никола Залевски
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
11 Нигерия нп Адемола Лукман
90 Черногория нп Никола Крстович
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
01.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Кремонезе1 : 3Аталанта
11.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 6-й тур Аталанта1 : 1Кремонезе
13.08.2016 Кубок Италии 3-й раунд Аталанта3 : 0Кремонезе
20.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Кремонезе1 : 1
04.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 4 : 1Кремонезе
27.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур 1 : 1Кремонезе
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Кремонезе0 : 0
15.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 0 : 0Кремонезе
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Аталанта0 : 0
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Аталанта0 : 0
04.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Аталанта1 : 1
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Аталанта2 : 1
27.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур 1 : 1Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан716
2
Лига чемпионов
Интер М715
3
Лига чемпионов
Наполи715
4
Лига чемпионов
Рома715
5
Лига Европы
Болонья713
6
Лига конференций
Комо712
7 Ювентус712
8 Аталанта711
9 Кремонезе710
10 Сассуоло710
11 Удинезе79
12 Лацио78
13 Торино78
14 Кальяри78
15 Лечче76
16 Парма76
17 Верона74
18
Зона вылета
Фиорентина73
19
Зона вылета
Пиза73
20
Зона вылета
Дженоа73

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close