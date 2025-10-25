Кремонезе - Аталанта 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 20:45
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
25 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Аталанта, которое состоится 25 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кремонезе
Кремона
Аталанта
Бергамо
|16
|вр
|Марко Сильвестри
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|4
|зщ
|Томмазо Барбьери
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|27
|пз
|Яри Вандепутте
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|10
|нп
|Джейми Варди
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Исак Хин
|69
|зщ
|Хонест Аханор
|16
|пз
|Рауль Белланова
|8
|пз
|Марио Пашалич
|15
|пз
|Мартен де Рон
|59
|пз
|Никола Залевски
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|90
|нп
|Никола Крстович
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Иван Юрич
История личных встреч
|01.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|1 : 3
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 1
|13.08.2016
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 0
|20.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|15.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 0
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Болонья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Комо
|7
|12
|7
|Ювентус
|7
|12
|8
|Аталанта
|7
|11
|9
|Кремонезе
|7
|10
|10
|Сассуоло
|7
|10
|11
|Удинезе
|7
|9
|12
|Лацио
|7
|8
|13
|Торино
|7
|8
|14
|Кальяри
|7
|8
|15
|Лечче
|7
|6
|16
|Парма
|7
|6
|17
|Верона
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Пиза
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|7
|3