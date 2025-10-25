01:08 ()
Суббота 25 октября
Ланс - Марсель 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 21:05
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
25 Октября 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Ланс
Марсель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Марсель, которое состоится 25 Октября 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Марсель
Марсель
40 Франция вр Робен Риссер
24 Франция зщ Жонатан Гради
6 Австрия зщ Самсон Байду
20 Франция зщ Маланг Сарр
14 Франция зщ Матьё Юдоль
2 Франция пз Рубен Агилар
8 Мали пз Мамаду Сангаре
28 Франция пз Адриен Томассон
10 Франция нп Флорьян Товен
11 Франция нп Одсонн Эдуар
29 Гвинея нп Морган Гилавоги
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
28 Франция зщ Бенжамен Павар
21 Марокко зщ Найеф Агер
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
33 Италия зщ Эмерсон
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
17 Дания пз Мэттью О'Райли
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
8 Англия пз Эйнджел Гомес
14 Бразилия нп Игор Пайшао
97 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Италия Роберто де Дзерби
Италия Андреа Мальдера
История личных встреч
08.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Марсель0 : 1Ланс
23.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Ланс1 : 3Марсель
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Марсель2 : 1Ланс
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Ланс1 : 0Марсель
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Ланс2 : 1Марсель
22.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Марсель0 : 1Ланс
22.01.2022 Франция - Лига 1 22-й тур Ланс0 : 2Марсель
26.09.2021 Франция - Лига 1 8-й тур Марсель2 : 3Ланс
03.02.2021 Франция - Лига 1 23-й тур Ланс2 : 2Марсель
20.01.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Марсель0 : 1Ланс
19.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур Ланс2 : 1
04.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 2Ланс
28.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур 0 : 0Ланс
20.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Ланс3 : 0
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур 2 : 0Ланс
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 2 : 1Марсель
18.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур Марсель6 : 2
04.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур 0 : 3Марсель
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Марсель4 : 0
26.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур 1 : 2Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель818
2
Лига чемпионов
ПСЖ817
3
Лига чемпионов
Страсбург816
4
Лига чемпионов
Ланс816
5
Лига Европы
Лион815
6
Лига конференций
Лилль814
7 Монако814
8 Тулуза813
9 Ренн811
10 Ницца811
11 Париж810
12 Брест89
13 Лорьян88
14 Осер87
15 Нант86
16
Стыковая зона
Гавр86
17
Зона вылета
Анже86
18
Зона вылета
Метц82

