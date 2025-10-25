Ланс - Марсель 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 21:05
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
25 Октября 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Марсель, которое состоится 25 Октября 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|40
|вр
|Робен Риссер
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|6
|зщ
|Самсон Байду
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|2
|пз
|Рубен Агилар
|8
|пз
|Мамаду Сангаре
|28
|пз
|Адриен Томассон
|10
|нп
|Флорьян Товен
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
|29
|нп
|Морган Гилавоги
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|21
|зщ
|Найеф Агер
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|33
|зщ
|Эмерсон
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|17
|пз
|Мэттью О'Райли
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|8
|пз
|Эйнджел Гомес
|14
|нп
|Игор Пайшао
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Роберто де Дзерби
|Андреа Мальдера
История личных встреч
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 3
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|22.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|22.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|26.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 3
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 2
|20.01.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|6 : 2
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|26.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|17
| 3
Лига чемпионов
|Страсбург
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Ланс
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Лион
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Лилль
|8
|14
|7
|Монако
|8
|14
|8
|Тулуза
|8
|13
|9
|Ренн
|8
|11
|10
|Ницца
|8
|11
|11
|Париж
|8
|10
|12
|Брест
|8
|9
|13
|Лорьян
|8
|8
|14
|Осер
|8
|7
|15
|Нант
|8
|6
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Метц
|8
|2