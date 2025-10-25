01:09 ()
Суббота 25 октября
Арарат-Армения - БКМА 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 17:00
25 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 11-й тур
Арарат-Армения
БКМА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - БКМА, которое состоится 25 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат-Армения
Ереван
БКМА
Ереван
История личных встреч
29.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур БКМА2 : 2Арарат-Армения
18.05.2025 Армения — Премьер-лига 31-й тур Арарат-Армения4 : 0БКМА
02.11.2024 Армения — Премьер-лига 14-й тур БКМА2 : 4Арарат-Армения
29.09.2024 Армения — Премьер-лига 9-й тур Арарат-Армения2 : 0БКМА
07.05.2024 Армения - Премьер-лига 33-й тур Арарат-Армения4 : 1БКМА
07.03.2024 Армения - Премьер-лига 24-й тур БКМА0 : 1Арарат-Армения
02.11.2023 Армения - Премьер-лига 15-й тур Арарат-Армения4 : 1БКМА
01.09.2023 Армения - Премьер-лига 6-й тур БКМА1 : 1Арарат-Армения
05.06.2023 Армения - Премьер-лига 36-й тур БКМА2 : 5Арарат-Армения
15.04.2023 Армения - Премьер-лига 27-й тур Арарат-Армения2 : 1БКМА
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1Арарат-Армения
05.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Арарат-Армения1 : 0
29.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур БКМА2 : 2Арарат-Армения
25.09.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Арарат-Армения2 : 1
20.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Арарат-Армения2 : 2
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур БКМА4 : 0
04.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур 2 : 2БКМА
20.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур 2 : 1БКМА
13.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур БКМА1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт1125
2
Лига конференций
Арарат-Армения921
3
Лига конференций
Урарту1121
4 Ноа918
5 Пюник916
6 Ван1111
7 БКМА911
8 Гандзасар106
9 Ширак116
10
Зона вылета
Арарат102

