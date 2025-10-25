01:09 ()
Суббота 25 октября
Славия-Мозырь - Неман 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 15:00
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
25 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Славия-Мозырь
Неман

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Неман, которое состоится 25 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Неман
Гродно
История личных встреч
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Неман1 : 2Славия-Мозырь
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Неман1 : 0Славия-Мозырь
12.05.2024 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Славия-Мозырь0 : 1Неман
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь0 : 2Неман
01.11.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Неман1 : 0Славия-Мозырь
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Неман1 : 0Славия-Мозырь
09.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Неман2 : 0Славия-Мозырь
22.05.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Славия-Мозырь1 : 1Неман
07.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Славия-Мозырь1 : 1Неман
17.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Неман2 : 2Славия-Мозырь
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 3 : 2Славия-Мозырь
05.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Славия-Мозырь3 : 1
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 3Славия-Мозырь
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Славия-Мозырь0 : 1
12.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Неман1 : 0
15.10.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 1Неман
10.10.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Неман1 : 0
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Неман1 : 1
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 1 : 0Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2555
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2449
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2547
4 Торпедо-БелАЗ2444
5 Динамо-Брест2544
6 Ислочь2543
7 Минск2642
8 Неман2438
9 БАТЭ2530
10 Гомель2430
11 Витебск2527
12 Арсенал Дз2526
13 Нафтан2525
14
Стыковая зона
Сморгонь2624
15
Зона вылета
Слуцк2518
16
Зона вылета
Молодечно2511

Отзывы и комментарии к матчу

