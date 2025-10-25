БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 19:00
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
25 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 25 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|31.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|3 : 2
|25.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 2
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|13.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Кубок Беларуси
|Финал
|0 : 2
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 2
|01.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|13.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|13.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 1
|18.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|03.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|3 : 0
|21.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 3
|18.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|25.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|4 : 2
|19.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|13.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|25
|55
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|24
|49
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|25
|47
|4
|Торпедо-БелАЗ
|24
|44
|5
|Динамо-Брест
|25
|44
|6
|Ислочь
|25
|43
|7
|Минск
|26
|42
|8
|Неман
|24
|38
|9
|БАТЭ
|25
|30
|10
|Гомель
|24
|30
|11
|Витебск
|25
|27
|12
|Арсенал Дз
|25
|26
|13
|Нафтан
|25
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|26
|24
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|25
|18
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|25
|11