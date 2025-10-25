01:09 ()
Суббота 25 октября
БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 19:00
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
25 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 25 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 2БАТЭ
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур БАТЭ1 : 2Торпедо-БелАЗ
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала БАТЭ0 : 2Торпедо-БелАЗ
13.04.2024 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0БАТЭ
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1БАТЭ
28.05.2023 Кубок Беларуси Финал БАТЭ0 : 2Торпедо-БелАЗ
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур БАТЭ1 : 2Торпедо-БелАЗ
01.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур БАТЭ1 : 1Торпедо-БелАЗ
13.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0БАТЭ
13.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Торпедо-БелАЗ0 : 1БАТЭ
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 1 : 0БАТЭ
03.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур БАТЭ1 : 0
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 3 : 0БАТЭ
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур БАТЭ0 : 0
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 3БАТЭ
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 2
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
25.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 2
19.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 1Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2555
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2449
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2547
4 Торпедо-БелАЗ2444
5 Динамо-Брест2544
6 Ислочь2543
7 Минск2642
8 Неман2438
9 БАТЭ2530
10 Гомель2430
11 Витебск2527
12 Арсенал Дз2526
13 Нафтан2525
14
Стыковая зона
Сморгонь2624
15
Зона вылета
Слуцк2518
16
Зона вылета
Молодечно2511

