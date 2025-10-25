01:10 ()
Аль-Хазм - Аль-Наср 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 20:00
25 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 6-й тур
Аль-Хазм
Аль-Наср

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хазм - Аль-Наср, которое состоится 25 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хазм
Ар-Расс
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
23.09.2024 Кубок Короля 1/16 финала Аль-Хазм1 : 2Аль-Наср
29.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Наср4 : 4Аль-Хазм
02.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 5-й тур Аль-Хазм1 : 5Аль-Наср
18.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур 1 : 2Аль-Хазм
26.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур Аль-Хазм0 : 2
20.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур Аль-Хазм0 : 0
12.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур 1 : 0Аль-Хазм
28.08.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 1-й тур 1 : 1Аль-Хазм
22.10.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 3-й тур 1 : 2Аль-Наср
18.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Наср5 : 1
01.10.2025 Лига Чемпионов АФК 2 Группа D. 2-й тур 0 : 2Аль-Наср
26.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур 0 : 2Аль-Наср
20.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур Аль-Наср5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср515
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Таавун615
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия513
4 Аль-Ахли612
5 Аль-Хиляль511
6 Аль-Халидж610
7 Неом610
8 Аль-Иттихад510
9 Аль-Холуд69
10 Аль-Фейха68
11 Аль-Иттифак67
12 Эр-Рияд66
13 Аль-Шабаб55
14 Аль-Хазм55
15 Аль-Фатех64
16
Зона вылета
Дамак51
17
Зона вылета
Аль-Охдуд50
18
Зона вылета
Аль-Наджма60

