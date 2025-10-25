Аль-Хазм - Аль-Наср 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 20:00
25 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хазм - Аль-Наср, которое состоится 25 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хазм
Ар-Расс
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|23.09.2024
|Кубок Короля
|1/16 финала
|1 : 2
|29.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|4 : 4
|02.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|5-й тур
|1 : 5
|18.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|1 : 2
|26.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|0 : 2
|20.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|0 : 0
|12.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|1 : 0
|28.08.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|1-й тур
|1 : 1
|22.10.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 3-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|5 : 1
|01.10.2025
|Лига Чемпионов АФК 2
|Группа D. 2-й тур
|0 : 2
|26.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|0 : 2
|20.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|5
|15
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Таавун
|6
|15
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|5
|13
|4
|Аль-Ахли
|6
|12
|5
|Аль-Хиляль
|5
|11
|6
|Аль-Халидж
|6
|10
|7
|Неом
|6
|10
|8
|Аль-Иттихад
|5
|10
|9
|Аль-Холуд
|6
|9
|10
|Аль-Фейха
|6
|8
|11
|Аль-Иттифак
|6
|7
|12
|Эр-Рияд
|6
|6
|13
|Аль-Шабаб
|5
|5
|14
|Аль-Хазм
|5
|5
|15
|Аль-Фатех
|6
|4
| 16
Зона вылета
|Дамак
|5
|1
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|5
|0
| 18
Зона вылета
|Аль-Наджма
|6
|0