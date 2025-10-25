01:10 ()
Оболонь-Бровар - Полесье 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 17:00
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
25 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Оболонь-Бровар
Полесье

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оболонь-Бровар - Полесье, которое состоится 25 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Полесье
Житомир
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
28.02.2025 Украина — Премьер-лига 19-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Полесье
25.08.2024 Украина — Премьер-лига 4-й тур Полесье4 : 0Оболонь-Бровар
16.03.2024 Украина - Премьер-лига 21-й тур Оболонь-Бровар1 : 0Полесье
02.09.2023 Украина - Премьер-лига 6-й тур Полесье2 : 0Оболонь-Бровар
31.08.2021 Кубок Украины 2-й раунд Оболонь-Бровар1 : 0Полесье
12.06.2021 Украина - Первая лига 30-й тур Полесье1 : 2Оболонь-Бровар
25.11.2020 Украина - Первая лига 15-й тур Оболонь-Бровар3 : 0Полесье
16.09.2020 Кубок Украины 2-й предварительный раунд Оболонь-Бровар0 : 1Полесье
17.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 2Оболонь-Бровар
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Оболонь-Бровар1 : 1
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Оболонь-Бровар
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Оболонь-Бровар0 : 2
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Оболонь-Бровар2 : 2
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Полесье0 : 0
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Полесье4 : 0
29.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 1 : 4Полесье
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Полесье2 : 0
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 0 : 1Полесье
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кривбасс919
2
Лига конференций
Шахтёр918
3
Лига конференций
Динамо К917
4 ЛНЗ Черкассы917
5 Полесье916
6 Металлист 1925916
7 Колос914
8 Заря1013
9 Оболонь-Бровар913
10 Карпаты911
11 Кудровка911
12 Верес1010
13
Стыковая зона
Эпицентр109
14
Стыковая зона
Александрия108
15
Зона вылета
Рух В96
16
Зона вылета
Полтава94

