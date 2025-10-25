Оболонь-Бровар - Полесье 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 17:00
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
25 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оболонь-Бровар - Полесье, которое состоится 25 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Оболонь-Арена (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Полесье
Житомир
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|28.02.2025
|Украина — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 0
|16.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|31.08.2021
|Кубок Украины
|2-й раунд
|1 : 0
|12.06.2021
|Украина - Первая лига
|30-й тур
|1 : 2
|25.11.2020
|Украина - Первая лига
|15-й тур
|3 : 0
|16.09.2020
|Кубок Украины
|2-й предварительный раунд
|0 : 1
|17.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 0
|29.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 4
|20.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кривбасс
|9
|19
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|9
|18
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|9
|17
|4
|ЛНЗ Черкассы
|9
|17
|5
|Полесье
|9
|16
|6
|Металлист 1925
|9
|16
|7
|Колос
|9
|14
|8
|Заря
|10
|13
|9
|Оболонь-Бровар
|9
|13
|10
|Карпаты
|9
|11
|11
|Кудровка
|9
|11
|12
|Верес
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|10
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|10
|8
| 15
Зона вылета
|Рух В
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Полтава
|9
|4