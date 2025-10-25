Ипсвич Таун - Вест Бромвич Альбион 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 13:30
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
25 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 25 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Райан Мэйсон
История личных встреч
|10.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|2 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|09.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 1
|23.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 2
|01.12.2010
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 0
|21.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|0 : 3
|17.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|3 : 1
|30.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|2 : 1
|22.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|3 : 0
|01.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|0 : 1
|26.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|7-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|11
|25
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|11
|24
| 3
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|11
|20
| 4
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|11
|19
| 5
Плей-офф за повышение
|Чарльтон Атлетик
|11
|18
| 6
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|11
|18
|7
|Халл Сити
|11
|18
|8
|Куинз Парк Рейнджерс
|11
|18
|9
|Лестер Сити
|11
|17
|10
|Вест Бромвич Альбион
|11
|17
|11
|Престон Норт Энд
|11
|16
|12
|Уотфорд
|11
|15
|13
|Бирмингем Сити
|11
|15
|14
|Ипсвич Таун
|10
|13
|15
|Рексем
|11
|13
|16
|Суонси Сити
|11
|13
|17
|Портсмут
|11
|13
|18
|Саутгемптон
|11
|12
|19
|Дерби Каунти
|11
|11
|20
|Оксфорд Юнайтед
|11
|9
|21
|Шеффилд Юнайтед
|11
|9
| 22
Зона вылета
|Норвич Сити
|11
|8
| 23
Зона вылета
|Блэкберн Роверс
|10
|7
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|11
|6