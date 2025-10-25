01:10 ()
Онлайн трансляции
Суббота 25 октября
Свернуть список

Ипсвич Таун - Вест Бромвич Альбион 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 13:30
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
25 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
Ипсвич Таун
Вест Бромвич Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 25 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Англия Райан Мэйсон
История личных встреч
10.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Ипсвич Таун2 : 2Вест Бромвич Альбион
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Ипсвич Таун
09.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Ипсвич Таун
23.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Ипсвич Таун1 : 2Вест Бромвич Альбион
01.12.2010 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ипсвич Таун1 : 0Вест Бромвич Альбион
21.10.2025 Англия — Чемпионшип 11-й тур Ипсвич Таун0 : 3
17.10.2025 Англия — Чемпионшип 10-й тур 2 : 1Ипсвич Таун
05.10.2025 Англия — Чемпионшип 9-й тур Ипсвич Таун3 : 1
30.09.2025 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 1Ипсвич Таун
27.09.2025 Англия — Чемпионшип 7-й тур Ипсвич Таун2 : 1
22.10.2025 Англия — Чемпионшип 11-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
18.10.2025 Англия — Чемпионшип 10-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 1
04.10.2025 Англия — Чемпионшип 9-й тур 3 : 0Вест Бромвич Альбион
01.10.2025 Англия — Чемпионшип 8-й тур 0 : 1Вест Бромвич Альбион
26.09.2025 Англия — Чемпионшип 7-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити1125
2
Повышение
Мидлсбро1124
3
Плей-офф за повышение
Миллуолл1120
4
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити1119
5
Плей-офф за повышение
Чарльтон Атлетик1118
6
Плей-офф за повышение
Сток Сити1118
7 Халл Сити1118
8 Куинз Парк Рейнджерс1118
9 Лестер Сити1117
10 Вест Бромвич Альбион1117
11 Престон Норт Энд1116
12 Уотфорд1115
13 Бирмингем Сити1115
14 Ипсвич Таун1013
15 Рексем1113
16 Суонси Сити1113
17 Портсмут1113
18 Саутгемптон1112
19 Дерби Каунти1111
20 Оксфорд Юнайтед119
21 Шеффилд Юнайтед119
22
Зона вылета
Норвич Сити118
23
Зона вылета
Блэкберн Роверс107
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей116

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close