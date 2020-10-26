20:18 ()
Зенит - Динамо М 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 16:30
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
26 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур
Зенит
Динамо М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо М, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
26.09.2025Россия — МФЛ24-й турЗенит9 : 1Динамо М
09.05.2025Россия — МФЛ9-й турДинамо М0 : 2Зенит
26.04.2025Мир Российская Премьер-лига26-й турДинамо М1 : 1Зенит
27.01.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Зенит1 : 3Динамо М
10.08.2024Мир Российская Премьер-лига4-й турЗенит1 : 0Динамо М
21.06.2024Россия — МФЛГруппа БЗенит1 : 3Динамо М
28.04.2024Мир Российская Премьер-лига26-й турДинамо М1 : 0Зенит
15.03.2024Россия — МФЛГруппа БДинамо М1 : 2Зенит
13.03.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Зенит2 : 0Динамо М
29.11.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Динамо М1 : 0Зенит
24.10.2025Россия — МФЛ27-й тур1 : 3Зенит
22.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 6-й турЗенит6 : 0
19.10.2025Мир Российская Премьер-лига12-й тур0 : 3Зенит
17.10.2025Россия — МФЛ26-й турЗенит3 : 1
04.10.2025Мир Российская Премьер-лига11-й тур1 : 1Зенит
24.10.2025Россия — МФЛ27-й турДинамо М2 : 0
22.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 6-й турДинамо М4 : 0
19.10.2025Мир Российская Премьер-лига12-й турДинамо М2 : 2
17.10.2025Россия — МФЛ26-й тур5 : 2Динамо М
04.10.2025Мир Российская Премьер-лига11-й турДинамо М3 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М1226
2 Краснодар1226
3 ЦСКА1224
4 Зенит1223
5 Балтика1223
6 Спартак М1322
7 Рубин1218
8 Динамо М1216
9 Ахмат1216
10 Ростов1315
11 Крылья Советов1213
12 Акрон1211
13
Стыковая зона
Динамо Мх1311
14
Стыковая зона
Оренбург138
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород126
16
Зона вылета
Сочи125

