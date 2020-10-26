Зенит - Динамо М 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 16:30
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
26 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Динамо М, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|9 : 1
|09.05.2025
|Россия — МФЛ
|9-й тур
|0 : 2
|26.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|27.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|10.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|21.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 3
|28.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 2
|13.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|1 : 3
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|6 : 0
|19.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|3 : 1
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|2 : 0
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|4 : 0
|19.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|5 : 2
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|12
|26
|2
|Краснодар
|12
|26
|3
|ЦСКА
|12
|24
|4
|Зенит
|12
|23
|5
|Балтика
|12
|23
|6
|Спартак М
|13
|22
|7
|Рубин
|12
|18
|8
|Динамо М
|12
|16
|9
|Ахмат
|12
|16
|10
|Ростов
|13
|15
|11
|Крылья Советов
|12
|13
|12
|Акрон
|12
|11
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|13
|8
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|12
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|12
|5