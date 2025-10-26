Краснодар - Рубин 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 18:45
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
26 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Рубин, которое состоится 26 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|5 : 1
|03.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|19.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 0
|19.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 2
|02.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|09.04.2022
|Россия — Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 1
|27.08.2021
|Россия — Премьер-Лига
|6-й тур
|2 : 0
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|2 : 0
|23.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|3 : 0
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|1 : 1
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|3 : 3 4 : 3
|19.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|12
|26
|2
|Краснодар
|12
|26
|3
|ЦСКА
|12
|24
|4
|Зенит
|12
|23
|5
|Балтика
|12
|23
|6
|Спартак М
|13
|22
|7
|Рубин
|12
|18
|8
|Динамо М
|12
|16
|9
|Ахмат
|12
|16
|10
|Ростов
|13
|15
|11
|Крылья Советов
|12
|13
|12
|Акрон
|12
|11
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|13
|8
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|12
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|12
|5