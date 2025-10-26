20:18 ()
Краснодар - Рубин 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 18:45
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
26 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур
Краснодар
Рубин

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Рубин, которое состоится 26 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
РоссияМурад Олегович Мусаев
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
01.08.2025Россия — МФЛ17-й турКраснодар5 : 1Рубин
03.05.2025Мир Российская Премьер-лига27-й турКраснодар2 : 1Рубин
14.03.2025Россия — МФЛ2-й турРубин2 : 2Краснодар
10.11.2024Мир Российская Премьер-лига15-й турРубин1 : 1Краснодар
19.07.2024Россия — МФЛГруппа АРубин0 : 0Краснодар
19.04.2024Россия — МФЛГруппа АКраснодар1 : 2Рубин
02.03.2024Мир Российская Премьер-лига19-й турКраснодар1 : 1Рубин
30.09.2023Мир Российская Премьер-лига10-й турРубин0 : 2Краснодар
09.04.2022Россия — Премьер-Лига24-й турРубин0 : 1Краснодар
27.08.2021Россия — Премьер-Лига6-й турКраснодар2 : 0Рубин
24.10.2025Россия — МФЛ27-й тур2 : 0Краснодар
23.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 6-й турКраснодар3 : 0
18.10.2025Мир Российская Премьер-лига12-й тур0 : 2Краснодар
17.10.2025Россия — МФЛ26-й турКраснодар0 : 1
04.10.2025Мир Российская Премьер-лига11-й турКраснодар2 : 0
24.10.2025Россия — МФЛ27-й турРубин1 : 1
22.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 6-й турРубин3 : 3 4 : 3
19.10.2025Мир Российская Премьер-лига12-й турРубин0 : 3
17.10.2025Россия — МФЛ26-й тур0 : 0Рубин
04.10.2025Мир Российская Премьер-лига11-й турРубин2 : 0
КомандаИО
1 Локомотив М1226
2 Краснодар1226
3 ЦСКА1224
4 Зенит1223
5 Балтика1223
6 Спартак М1322
7 Рубин1218
8 Динамо М1216
9 Ахмат1216
10 Ростов1315
11 Крылья Советов1213
12 Акрон1211
13
Стыковая зона
Динамо Мх1311
14
Стыковая зона
Оренбург138
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород126
16
Зона вылета
Сочи125

