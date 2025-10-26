20:18 ()
Свернуть список

Арсенал - Кристал Пэлас 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 16:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
26 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Арсенал
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Кристал Пэлас, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
1 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
3 Испания зщ Кристьян Москера
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
10 Англия пз Эберечи Эзе
19 Бельгия пз Леандро Троссард
7 Англия нп Букайо Сака
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
2 Колумбия пз Даниэль Муньос
20 Англия пз Адам Уортон
18 Япония пз Даити Камада
3 Англия пз Тайрик Митчелл
7 Сенегал пз Исмаила Сарр
10 Испания нп Йереми Пино
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
23.04.2025 Англия — Премьер-лига 34-й тур Арсенал2 : 2Кристал Пэлас
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Кристал Пэлас1 : 5Арсенал
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Арсенал3 : 2Кристал Пэлас
20.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал5 : 0Кристал Пэлас
21.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Кристал Пэлас0 : 1Арсенал
19.03.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Арсенал4 : 1Кристал Пэлас
05.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Кристал Пэлас0 : 2Арсенал
04.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Кристал Пэлас3 : 0Арсенал
18.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Арсенал2 : 2Кристал Пэлас
19.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Кристал Пэлас1 : 3Арсенал
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Арсенал4 : 0
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Арсенал
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Арсенал2 : 0
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Арсенал2 : 0
28.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 2Арсенал
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур Кристал Пэлас0 : 1
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Кристал Пэлас3 : 3
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Кристал Пэлас
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур 0 : 2Кристал Пэлас
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Кристал Пэлас2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал819
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити816
3
Лига чемпионов
Ливерпуль815
4
Лига чемпионов
Борнмут815
5
Лига Европы
Челси814
6 Тоттенхэм Хотспур814
7 Сандерленд814
8 Кристал Пэлас813
9 Манчестер Юнайтед813
10 Брайтон энд Хоув Альбион812
11 Астон Вилла812
12 Эвертон811
13 Лидс Юнайтед911
14 Брентфорд810
15 Ньюкасл Юнайтед89
16 Фулхэм88
17 Бёрнли87
18
Зона вылета
Ноттингем Форест85
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед94
20
Зона вылета
Вулверхэмптон82

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close