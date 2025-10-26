Арсенал - Кристал Пэлас 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 16:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
26 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Кристал Пэлас, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|19
|пз
|Леандро Троссард
|7
|нп
|Букайо Сака
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|20
|пз
|Адам Уортон
|18
|пз
|Даити Камада
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|10
|нп
|Йереми Пино
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Микель Артета
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|23.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 5
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 2
|20.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|5 : 0
|21.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|19.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 1
|05.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|04.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 0
|18.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 0
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 3
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|19
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|16
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Челси
|8
|14
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|14
|7
|Сандерленд
|8
|14
|8
|Кристал Пэлас
|8
|13
|9
|Манчестер Юнайтед
|8
|13
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|12
|11
|Астон Вилла
|8
|12
|12
|Эвертон
|8
|11
|13
|Лидс Юнайтед
|9
|11
|14
|Брентфорд
|8
|10
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|9
|16
|Фулхэм
|8
|8
|17
|Бёрнли
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|2