Мальорка - Леванте 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 15:00
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
26 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Мальорка
Леванте

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Леванте, которое состоится 26 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Леванте
Валенсия
1ИспанияврЛео Роман
23ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
22КолумбиязщХоан Мохика
10ИспанияпзСерхи Дардер
8ИспанияпзМану Морланес
12ПортугалияпзСаму Кошта
17ИспаниянпХан Вирхили
7КосовонпВедат Мурики
18АнглиянпМатео Джозеф
13АвстралияврМэтью Райан
22ГерманиязщДжереми Тольян
2АргентиназщМатиас Морено
4ИспаниязщАдриан Де Ла Фуэнте
23ИспаниязщМануэль Санчес
16ГондураспзКервин Арриага
20ИспанияпзОриоль Эренас
10ИспанияпзПабло Мартинес
7ИспанияпзРохер Бруге
21КамеруннпКарл Эдуард Этта Эйонг
9ИспаниянпИван Ромеро
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияХулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
08.01.2022Испания - Примера20-й турЛеванте2 : 0Мальорка
02.10.2021Испания - Примера8-й турМальорка1 : 0Леванте
09.07.2020Испания - Примера35-й турМальорка2 : 0Леванте
22.11.2019Испания - Примера14-й турЛеванте2 : 1Мальорка
25.03.2017Испания - СегундаСегунда. 31-й турМальорка1 : 1Леванте
15.10.2016Испания - СегундаСегунда. 10-й турЛеванте2 : 1Мальорка
05.05.2013Испания - Примера34-й турМальорка1 : 1Леванте
09.12.2012Испания - Примера15-й турЛеванте4 : 0Мальорка
05.05.2012Испания - Примера37-й турМальорка1 : 0Леванте
07.01.2012Испания - Примера18-й турЛеванте0 : 0Мальорка
18.10.2025Испания — Примера9-й тур1 : 3Мальорка
04.10.2025Испания — Примера8-й тур2 : 1Мальорка
27.09.2025Испания — Примера7-й турМальорка1 : 0
24.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 0Мальорка
21.09.2025Испания — Примера5-й турМальорка1 : 1
19.10.2025Испания — Примера9-й турЛеванте0 : 3
04.10.2025Испания — Примера8-й тур0 : 2Леванте
27.09.2025Испания — Примера7-й тур1 : 1Леванте
23.09.2025Испания — Примера6-й турЛеванте1 : 4
20.09.2025Испания — Примера5-й тур0 : 4Леванте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид924
2
Лига чемпионов
Барселона922
3
Лига чемпионов
Вильярреал917
4
Лига чемпионов
Атлетико М916
5
Лига Европы
Бетис916
6
Лига конференций
Эспаньол915
7 Эльче914
8 Атлетик Б914
9 Севилья1013
10 Алавес912
11 Райо Вальекано911
12 Хетафе911
13 Осасуна910
14 Реал Сосьедад109
15 Валенсия99
16 Леванте98
17 Мальорка98
18
Зона вылета
Жирона107
19
Зона вылета
Сельта97
20
Зона вылета
Овьедо107

