Мальорка - Леванте 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 15:00
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
26 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Леванте, которое состоится 26 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Леванте
Валенсия
|1
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|10
|пз
|Серхи Дардер
|8
|пз
|Ману Морланес
|12
|пз
|Саму Кошта
|17
|нп
|Хан Вирхили
|7
|нп
|Ведат Мурики
|18
|нп
|Матео Джозеф
|13
|вр
|Мэтью Райан
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|2
|зщ
|Матиас Морено
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|16
|пз
|Кервин Арриага
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|10
|пз
|Пабло Мартинес
|7
|пз
|Рохер Бруге
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|9
|нп
|Иван Ромеро
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
|08.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 0
|02.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|09.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|22.11.2019
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|25.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 31-й тур
|1 : 1
|15.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 10-й тур
|2 : 1
|05.05.2013
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|09.12.2012
|Испания - Примера
|15-й тур
|4 : 0
|05.05.2012
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|07.01.2012
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 3
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 3
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 1
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 4
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Бетис
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|9
|15
|7
|Эльче
|9
|14
|8
|Атлетик Б
|9
|14
|9
|Севилья
|10
|13
|10
|Алавес
|9
|12
|11
|Райо Вальекано
|9
|11
|12
|Хетафе
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|10
|14
|Реал Сосьедад
|10
|9
|15
|Валенсия
|9
|9
|16
|Леванте
|9
|8
|17
|Мальорка
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Жирона
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Сельта
|9
|7
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|10
|7