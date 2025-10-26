20:19 ()
Торино - Дженоа 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 13:30
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
26 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Торино
Дженоа

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Дженоа, которое состоится 26 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Дженоа
Генуя
81УругвайврФранко Израэль
13ЧилизщГильермо Марипан
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
34ИталиязщКристиано Бираги
61ФранцияпзАдриен Тамез
20АвстрияпзВалентино Лацаро
22ИталияпзЧезаре Казадей
32АлбанияпзКристьян Аслани
10ХорватияпзНикола Влашич
18АргентинанпДжованни Симеоне
19ШотландиянпЧе Адамс
1ИталияврНикола Леали
20ИталиязщСтефано Сабелли
5НорвегиязщЛео Эстигор
22МексиказщХоан Васкес
3ИспаниязщАарон Мартин
15АнглиязщБрук Нортон-Каффи
73ИталияпзПатрицио Мазини
32ДанияпзМортен Френнруп
17УкраинапзРуслан Малиновский
9ПортугалиянпВитор Оливейра
21ИталиянпДжефф Эхатор
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ФранцияПатрик Виейра
История личных встреч
08.02.2025Италия — Серия А24-й турТорино1 : 1Дженоа
07.12.2024Италия — Серия А15-й турДженоа0 : 0Торино
13.01.2024Италия - Серия А20-й турДженоа0 : 0Торино
03.09.2023Италия - Серия А3-й турТорино1 : 0Дженоа
18.03.2022Италия - Серия А30-й турДженоа1 : 0Торино
22.10.2021Италия - Серия А9-й турТорино3 : 2Дженоа
13.02.2021Италия - Серия А22-й турТорино0 : 0Дженоа
04.11.2020Италия - Серия А3-й турДженоа1 : 2Торино
16.07.2020Италия - Серия А33-й турТорино3 : 0Дженоа
09.01.2020Кубок Италии1/8 финалаТорино1 : 1 5 : 3Дженоа
18.10.2025Италия — Серия А7-й турТорино1 : 0
04.10.2025Италия — Серия А6-й тур3 : 3Торино
29.09.2025Италия — Серия А5-й тур2 : 1Торино
25.09.2025Кубок Италии1/16 финалаТорино1 : 0
21.09.2025Италия — Серия А4-й турТорино0 : 3
19.10.2025Италия — Серия А7-й турДженоа0 : 0
05.10.2025Италия — Серия А6-й тур2 : 1Дженоа
29.09.2025Италия — Серия А5-й турДженоа0 : 3
25.09.2025Кубок Италии1/16 финалаДженоа3 : 1
20.09.2025Италия — Серия А4-й тур2 : 1Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан817
2
Лига чемпионов
Интер М715
3
Лига чемпионов
Наполи715
4
Лига чемпионов
Рома715
5
Лига Европы
Болонья713
6
Лига конференций
Комо813
7 Ювентус712
8 Удинезе812
9 Аталанта711
10 Кремонезе710
11 Сассуоло710
12 Лацио78
13 Торино78
14 Кальяри78
15 Парма87
16 Лечче86
17 Пиза84
18
Зона вылета
Верона74
19
Зона вылета
Фиорентина73
20
Зона вылета
Дженоа73

Отзывы и комментарии к матчу

