Торино - Дженоа 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 13:30
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
26 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Кевин Боначина (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Дженоа, которое состоится 26 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Дженоа
Генуя
|81
|вр
|Франко Израэль
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|34
|зщ
|Кристиано Бираги
|61
|пз
|Адриен Тамез
|20
|пз
|Валентино Лацаро
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|32
|пз
|Кристьян Аслани
|10
|пз
|Никола Влашич
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|19
|нп
|Че Адамс
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|9
|нп
|Витор Оливейра
|21
|нп
|Джефф Эхатор
Главные тренеры
|Марко Барони
|Патрик Виейра
История личных встреч
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|13.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|18.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|22.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|3 : 2
|13.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|04.11.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|16.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 0
|09.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 3
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 3
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|25.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 3
|25.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 1
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|8
|17
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Болонья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Комо
|8
|13
|7
|Ювентус
|7
|12
|8
|Удинезе
|8
|12
|9
|Аталанта
|7
|11
|10
|Кремонезе
|7
|10
|11
|Сассуоло
|7
|10
|12
|Лацио
|7
|8
|13
|Торино
|7
|8
|14
|Кальяри
|7
|8
|15
|Парма
|8
|7
|16
|Лечче
|8
|6
|17
|Пиза
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Верона
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|7
|3