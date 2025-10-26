АЗ Алкмар - Утрехт 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 17:45
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
26 Октября 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды).
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Утрехт
Утрехт
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|30
|зщ
|Денсо Касиус
|34
|зщ
|Мес де Вит
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|26
|пз
|Кес Смит
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|7
|нп
|Уэсли Патати
|17
|нп
|Исак Йенсен
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|26
|нп
|Милиано Йонатанс
|9
|нп
|Давид Мин
|15
|нп
|Эдриан Блэйк
|91
|нп
|Себастьен Аллер
Главные тренеры
|Рон Янс
История личных встреч
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 3
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|07.02.2023
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|28.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|5 : 5
|09.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 2
|11.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 2
|17.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|5 : 1
|27.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 1
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 1
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|9
|18
| 4
Лига Европы
|Аякс
|9
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|9
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|9
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|14
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|9
|13
|9
|Херенвен
|10
|13
|10
|Фортуна
|9
|13
|11
|Спарта
|9
|13
|12
|Гоу Эхед Иглс
|9
|10
|13
|НАК Бреда
|10
|9
|14
|Эксельсиор
|9
|9
|15
|ПЕК Зволле
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Волендам
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|9
|3