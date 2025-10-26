20:20 ()
АЗ Алкмар - Утрехт 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 17:45
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
26 Октября 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Утрехт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Утрехт, которое состоится 26 Октября 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Утрехт
Утрехт
1НидерландыврРоум Джейден Овусу-Одуро
3НидерландызщВаутер Гус
5ПортугалиязщАлешандре Пенетра
30НидерландызщДенсо Касиус
34НидерландызщМес де Вит
6НидерландыпзПер Копмейнерс
26НидерландыпзКес Смит
10НидерландыпзСвен Мейнанс
7БразилиянпУэсли Патати
17ДаниянпИсак Йенсен
9ИрландиянпТрой Пэрротт
1ГрецияврВассилис Баркас
2БельгиязщСибе Хореманс
24НидерландызщНик Виргевер
16МароккозщСуфьян Эль-Каруани
40БельгиязщМатисс Дидден
21НидерландыпзГиваи Зехиэль
27БельгияпзАлонзо Энгванда
26НидерландынпМилиано Йонатанс
9НидерландынпДавид Мин
15АнглиянпЭдриан Блэйк
91Кот-д'ИвуарнпСебастьен Аллер
Главные тренеры
НидерландыРон Янс
История личных встреч
18.01.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 19-й турУтрехт0 : 0АЗ Алкмар
29.09.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 7-й турАЗ Алкмар1 : 2Утрехт
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турАЗ Алкмар3 : 3Утрехт
03.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турУтрехт1 : 1АЗ Алкмар
07.02.2023Кубок Нидерландов1/8 финалаАЗ Алкмар1 : 2 ДВУтрехт
28.01.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 19-й турАЗ Алкмар5 : 5Утрехт
09.10.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 9-й турУтрехт1 : 2АЗ Алкмар
11.05.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турУтрехт2 : 2АЗ Алкмар
17.10.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 9-й турАЗ Алкмар5 : 1Утрехт
27.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турАЗ Алкмар0 : 1Утрехт
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й турАЗ Алкмар1 : 0
18.10.2025Нидерланды — Эредивизия9-й тур0 : 2АЗ Алкмар
05.10.2025Нидерланды — Эредивизия8-й турАЗ Алкмар2 : 1
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур4 : 0АЗ Алкмар
28.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й тур2 : 1АЗ Алкмар
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур2 : 0Утрехт
18.10.2025Нидерланды — Эредивизия9-й турУтрехт3 : 1
05.10.2025Нидерланды — Эредивизия8-й тур3 : 2Утрехт
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур1 : 0Утрехт
28.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й турУтрехт2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд925
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен922
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар918
4
Лига Европы
Аякс916
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген915
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген914
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте914
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт913
9 Херенвен1013
10 Фортуна913
11 Спарта913
12 Гоу Эхед Иглс910
13 НАК Бреда109
14 Эксельсиор99
15 ПЕК Зволле98
16
Стыковая зона
Телстар97
17
Зона вылета
Волендам97
18
Зона вылета
Хераклес93

