Молодечно - Арсенал Дз 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 14:00
26 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Молодечно
Арсенал Дз

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молодечно - Арсенал Дз, которое состоится 26 Октября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Молодечно
Молодечно
Арсенал Дз
Дзержинск
История личных встреч
27.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Арсенал Дз1 : 0Молодечно
01.06.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Арсенал Дз3 : 0Молодечно
12.06.2019 Кубок Беларуси 2-й раунд Молодечно0 : 5Арсенал Дз
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 2 : 2Молодечно
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Молодечно1 : 3
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 1Молодечно
19.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 5 : 0Молодечно
14.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Молодечно0 : 1
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Арсенал Дз0 : 1
10.10.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 1 : 0Арсенал Дз
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 0Арсенал Дз
26.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Арсенал Дз1 : 1
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 0Арсенал Дз
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2555
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2552
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2650
4 Торпедо-БелАЗ2444
5 Динамо-Брест2544
6 Ислочь2543
7 Минск2642
8 Неман2538
9 БАТЭ2530
10 Гомель2430
11 Витебск2527
12 Арсенал Дз2526
13 Нафтан2625
14
Стыковая зона
Сморгонь2624
15
Зона вылета
Слуцк2518
16
Зона вылета
Молодечно2511

Отзывы и комментарии к матчу

