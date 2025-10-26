20:21 ()
Витебск - МЛ Витебск 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 19:15
26 Октября 2025 года в 20:15 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Витебск
МЛ Витебск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - МЛ Витебск, которое состоится 26 Октября 2025 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
МЛ Витебск
Витебск
История личных встреч
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур МЛ Витебск2 : 0Витебск
21.06.2022 Кубок Беларуси 1/16 финала МЛ Витебск2 : 3 ДВВитебск
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 2 : 1Витебск
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Витебск1 : 0
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 0 : 1Витебск
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Витебск1 : 2
15.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 0Витебск
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур МЛ Витебск4 : 1
03.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 0МЛ Витебск
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур МЛ Витебск2 : 3
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 3 : 1МЛ Витебск
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур МЛ Витебск0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2555
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2552
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2650
4 Торпедо-БелАЗ2444
5 Динамо-Брест2544
6 Ислочь2543
7 Минск2642
8 Неман2538
9 БАТЭ2530
10 Гомель2430
11 Витебск2527
12 Арсенал Дз2526
13 Нафтан2625
14
Стыковая зона
Сморгонь2624
15
Зона вылета
Слуцк2518
16
Зона вылета
Молодечно2511

Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
