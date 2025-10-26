20:21 ()
Елимай - Атырау 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 12:00
26 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 26-й тур
Елимай
Атырау

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Елимай - Атырау, которое состоится 26 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Елимай
Семей
Атырау
Атырау
История личных встреч
01.03.2025Казахстан — Премьер-лига1-й турАтырау2 : 1Елимай
26.10.2024Казахстан — Премьер-лига24-й турАтырау1 : 0Елимай
02.03.2024Казахстан — Премьер-лига1-й турЕлимай0 : 0Атырау
18.10.2025Казахстан — Премьер-лига25-й тур3 : 6Елимай
28.09.2025Казахстан — Премьер-лига24-й турЕлимай2 : 1
14.09.2025Казахстан — Премьер-лига23-й тур3 : 3Елимай
23.08.2025Казахстан — Премьер-лига22-й турЕлимай2 : 0
16.08.2025Казахстан — Премьер-лига21-й тур2 : 3Елимай
18.10.2025Казахстан — Премьер-лига25-й турАтырау1 : 1
27.09.2025Казахстан — Премьер-лига24-й тур1 : 5Атырау
13.09.2025Казахстан — Премьер-лига23-й турАтырау1 : 0
23.08.2025Казахстан — Премьер-лига22-й тур0 : 0Атырау
17.08.2025Казахстан — Премьер-лига21-й тур0 : 0Атырау
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат2558
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2556
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2553
4 Елимай2545
5 Актобе2542
6 Женис2535
7 Ордабасы2534
8 Окжетпес2532
9 Кызыл-Жар2524
10 Улытау2522
11 Кайсар2521
12 Жетысу2521
13 Атырау2519
14
Зона вылета
Туран2516

Отзывы и комментарии к матчу

