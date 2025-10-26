20:21 ()
Свернуть список

Кайрат - Астана 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 12:00
26 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 26-й тур
Кайрат
Астана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Астана, которое состоится 26 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Астана
Астана
История личных встреч
02.03.2025Казахстан — Премьер-лига1-й турАстана1 : 1Кайрат
01.09.2024Казахстан — Премьер-лига19-й турКайрат0 : 1Астана
29.06.2024Казахстан — Премьер-лига13-й турАстана1 : 3Кайрат
27.08.2023Казахстан - Премьер-лига21-й турКайрат1 : 0Астана
16.04.2023Казахстан - Премьер-лига6-й турАстана0 : 3Кайрат
15.10.2022Казахстан - Премьер-лига23-й турКайрат0 : 4Астана
14.05.2022Казахстан - Премьер-лига11-й турАстана6 : 0Кайрат
24.10.2021Казахстан - Премьер-лига25-й турКайрат1 : 0Астана
23.05.2021Казахстан - Премьер-лига13-й турАстана1 : 1Кайрат
30.10.2020Казахстан - Премьер-лига16-й турАстана0 : 1Кайрат
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турКайрат0 : 0
17.10.2025Казахстан — Премьер-лига25-й тур0 : 1Кайрат
05.10.2025Казахстан — Премьер-лига24-й турКайрат5 : 0
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турКайрат0 : 5
22.09.2025Казахстан — Премьер-лига20-й турКайрат3 : 1
19.10.2025Казахстан — Премьер-лига25-й турАстана5 : 3
28.09.2025Казахстан — Премьер-лига24-й тур1 : 2Астана
19.09.2025Казахстан — Премьер-лига20-й тур2 : 3Астана
14.09.2025Казахстан — Премьер-лига23-й турАстана3 : 3
28.08.2025Казахстан — Премьер-лига19-й турАстана5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат2558
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2556
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2553
4 Елимай2545
5 Актобе2542
6 Женис2535
7 Ордабасы2534
8 Окжетпес2532
9 Кызыл-Жар2524
10 Улытау2522
11 Кайсар2521
12 Жетысу2521
13 Атырау2519
14
Зона вылета
Туран2516

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close