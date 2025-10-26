Кайрат - Астана 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 12:00
26 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 26-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Астана, которое состоится 26 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Астана
Астана
История личных встреч
|02.03.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|29.06.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 3
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|16.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
|15.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 4
|14.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|6 : 0
|24.10.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|23.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|30.10.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|17.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 0
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 5
|22.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|19.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|5 : 3
|28.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|19.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 3
|14.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 3
|28.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кайрат
|25
|58
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|25
|56
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|25
|53
|4
|Елимай
|25
|45
|5
|Актобе
|25
|42
|6
|Женис
|25
|35
|7
|Ордабасы
|25
|34
|8
|Окжетпес
|25
|32
|9
|Кызыл-Жар
|25
|24
|10
|Улытау
|25
|22
|11
|Кайсар
|25
|21
|12
|Жетысу
|25
|21
|13
|Атырау
|25
|19
| 14
Зона вылета
|Туран
|25
|16