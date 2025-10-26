Полтава - Колос 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 13:00
26 Октября 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полтава - Колос, которое состоится 26 Октября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Полтава
Полтава
Колос
Ковалёвка
История личных встреч
|12.05.2018
|Украина - Первая лига
|33-й тур
|1 : 1
|11.10.2017
|Украина - Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
|12.05.2017
|Украина - Первая лига
|30-й тур
|0 : 2
|08.10.2016
|Украина - Первая лига
|13-й тур
|1 : 0
|17.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 0
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|03.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|20.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|10
|20
| 2
Лига конференций
|Кривбасс
|9
|19
| 3
Лига конференций
|Шахтёр
|9
|18
|4
|Динамо К
|9
|17
|5
|Полесье
|9
|16
|6
|Металлист 1925
|10
|16
|7
|Колос
|9
|14
|8
|Заря
|10
|13
|9
|Оболонь-Бровар
|9
|13
|10
|Карпаты
|10
|12
|11
|Кудровка
|9
|11
|12
|Верес
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|10
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|10
|8
| 15
Зона вылета
|Рух В
|10
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|9
|4