Полтава - Колос 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 13:00
26 Октября 2025 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Полтава
Колос

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полтава - Колос, которое состоится 26 Октября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полтава
Полтава
Колос
Ковалёвка
История личных встреч
12.05.2018 Украина - Первая лига 33-й тур Полтава1 : 1Колос
11.10.2017 Украина - Первая лига 16-й тур Колос1 : 0Полтава
12.05.2017 Украина - Первая лига 30-й тур Полтава0 : 2Колос
08.10.2016 Украина - Первая лига 13-й тур Колос1 : 0Полтава
17.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Полтава1 : 2
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 4 : 0Полтава
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Полтава
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Полтава0 : 2
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Полтава
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Колос
03.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Колос0 : 2
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Колос
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Колос0 : 0
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Колос
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1020
2
Лига конференций
Кривбасс919
3
Лига конференций
Шахтёр918
4 Динамо К917
5 Полесье916
6 Металлист 19251016
7 Колос914
8 Заря1013
9 Оболонь-Бровар913
10 Карпаты1012
11 Кудровка911
12 Верес1010
13
Стыковая зона
Эпицентр109
14
Стыковая зона
Александрия108
15
Зона вылета
Рух В107
16
Зона вылета
Полтава94

