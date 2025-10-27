Ахмат - Сочи 27 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-10-2025 18:30
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
27 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Сочи, которое состоится 27 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Станислав Саламович Черчесов
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|0 : 0
|18.04.2025
|Россия — МФЛ
|6-й тур
|4 : 0
|25.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|02.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 0
|06.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|23.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|30.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|23.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|3 : 2
|02.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|1 : 2
|11.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|5 : 0
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|3 : 3 4 : 3
|19.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|1 : 1
|23.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|3 : 0
|19.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|1 : 3
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|13
|29
|2
|Локомотив М
|13
|27
|3
|ЦСКА
|13
|27
|4
|Зенит
|13
|26
|5
|Балтика
|13
|24
|6
|Спартак М
|13
|22
|7
|Рубин
|13
|18
|8
|Ахмат
|12
|16
|9
|Динамо М
|13
|16
|10
|Ростов
|13
|15
|11
|Крылья Советов
|13
|13
|12
|Акрон
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|13
|8
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|13
|7
| 16
Зона вылета
|Сочи
|12
|5