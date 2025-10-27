01:37 ()
Ахмат - Сочи 27 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-10-2025 18:30
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
27 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур
Ахмат
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Сочи, которое состоится 27 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Станислав Саламович Черчесов
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Ахмат0 : 0Сочи
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур Сочи4 : 0Ахмат
25.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Ахмат1 : 0Сочи
02.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Сочи0 : 0Ахмат
06.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Сочи1 : 2Ахмат
23.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Ахмат1 : 0Сочи
30.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Сочи2 : 1Ахмат
23.04.2022 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Сочи3 : 2Ахмат
02.08.2021 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Ахмат1 : 2Сочи
11.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Ахмат1 : 2Сочи
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 5 : 0Ахмат
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур 3 : 3 4 : 3Ахмат
19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 2 : 2Ахмат
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур 1 : 0Ахмат
04.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Ахмат
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 1 : 1Сочи
23.10.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур 3 : 0Сочи
19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Сочи0 : 3
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Сочи1 : 3
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Сочи2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1329
2 Локомотив М1327
3 ЦСКА1327
4 Зенит1326
5 Балтика1324
6 Спартак М1322
7 Рубин1318
8 Ахмат1216
9 Динамо М1316
10 Ростов1315
11 Крылья Советов1313
12 Акрон1312
13
Стыковая зона
Динамо Мх1311
14
Стыковая зона
Оренбург138
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород137
16
Зона вылета
Сочи125

