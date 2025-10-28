06:16 ()
Хайденхайм - Гамбург 28 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-10-2025 19:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
28 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Кубок Германии, 1/16 финала
Хайденхайм
Гамбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Гамбург, которое состоится 28 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Гамбург2 : 1Хайденхайм
11.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Хайденхайм3 : 3Гамбург
06.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Гамбург1 : 0Хайденхайм
12.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Гамбург2 : 0Хайденхайм
28.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Хайденхайм0 : 0Гамбург
20.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Гамбург2 : 0Хайденхайм
29.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Хайденхайм3 : 2Гамбург
21.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Хайденхайм2 : 1Гамбург
06.12.2019 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Гамбург0 : 1Хайденхайм
16.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Хайденхайм2 : 2Гамбург
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур 3 : 1Хайденхайм
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Хайденхайм2 : 2
05.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 1 : 0Хайденхайм
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Хайденхайм2 : 1
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Гамбург2 : 1Хайденхайм
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Гамбург0 : 1
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 2 : 1Гамбург
05.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Гамбург4 : 0
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 0 : 0Гамбург
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Гамбург2 : 1Хайденхайм
Турнирная таблица
1-й раунд
Саарбрюккен
Магдебург
1 : 3
Зонненхоф Гроссаспах
Байер
0 : 4
Гютерсло
Унион
0 : 5
Арминия
Вердер
1 : 0
Пирмазенс
Гамбург
1 : 2 ДВ
Динамо Б
Бохум
1 : 3 ДВ
Балингер
Хайденхайм
0 : 5
Ганза Р
Хоффенхайм
0 : 4
Зандхаузен
РБ Лейпциг
2 : 4
Хемелинген
Вольфсбург
0 : 9
Иллертиссен
Нюрнберг
3 : 3 6 : 5
Айнтрахт Н
Санкт-Паули
0 : 0 2 : 3
Шпортфройнде
Фрайбург
0 : 2
Энерги
Ганновер-96
1 : 0
Любек
Дармштадт 98
1 : 2
Виктория 1904
Падерборн 07
1 : 3
Энгерс 07
Айнтрахт Ф
0 : 5
Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
0 : 7
Локомотив Лейпциг
Шальке-04
0 : 1 ДВ
Мойзельвиц
Карлсруэ
0 : 5
Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
0 : 2
Атлас Д
Боруссия М
2 : 3
Ян
Кёльн
1 : 2
Хомбург
Хольштайн
0 : 2
Галлешер
Аугсбург
0 : 2
Ульм 1846
Эльверсберг
0 : 1
Пройссен Мюнстер
Герта
0 : 0 3 : 5
Швайнфурт 05
Фортуна
2 : 4
Динамо Др
Майнц
0 : 1
Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
0 : 1
Айнтрахт Б
Штутгарт
4 : 4 7 : 8
Веен
Бавария
2 : 3
1/16 финала
Вольфсбург
Хольштайн
28.10
Герта
Эльверсберг
28.10
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
28.10
Хайденхайм
Гамбург
28.10
Санкт-Паули
Хоффенхайм
28.10
Аугсбург
Бохум
28.10
Энерги
РБ Лейпциг
28.10
Боруссия М
Карлсруэ
28.10
Падерборн 07
Байер
29.10
Майнц
Штутгарт
29.10
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
29.10
Иллертиссен
Магдебург
29.10
Кёльн
Бавария
29.10
Фортуна
Фрайбург
29.10
Унион
Арминия
29.10
Дармштадт 98
Шальке-04
29.10

