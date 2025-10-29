Дженоа - Кремонезе 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 21:45
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
29 Октября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия).
Составы команд
Дженоа
Генуя
Кремонезе
Кремона
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|9
|нп
|Витор Оливейра
|18
|нп
|Калеб Экубан
|16
|вр
|Марко Сильвестри
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|4
|зщ
|Томмазо Барбьери
|22
|зщ
|Романо Флориани
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|7
|пз
|Алессио Дзербин
|27
|пз
|Яри Вандепутте
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|20
|пз
|Франко Васкес
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Давиде Никола
История личных встреч
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 3
|25.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|20.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Болонья
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Комо
|8
|13
|7
|Аталанта
|8
|12
|8
|Ювентус
|8
|12
|9
|Удинезе
|8
|12
|10
|Лацио
|8
|11
|11
|Торино
|8
|11
|12
|Кремонезе
|8
|11
|13
|Сассуоло
|8
|10
|14
|Кальяри
|8
|9
|15
|Парма
|8
|7
|16
|Лечче
|8
|6
|17
|Верона
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Пиза
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|8
|3