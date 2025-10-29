23:03 ()
Дженоа - Кремонезе 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 21:45
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
29 Октября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Дженоа
Кремонезе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Кремонезе, которое состоится 29 Октября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Кремонезе
Кремона
1ИталияврНикола Леали
20ИталиязщСтефано Сабелли
5НорвегиязщЛео Эстигор
22МексиказщХоан Васкес
15АнглиязщБрук Нортон-Каффи
3ИспаниязщАарон Мартин
73ИталияпзПатрицио Мазини
32ДанияпзМортен Френнруп
17УкраинапзРуслан Малиновский
9ПортугалиянпВитор Оливейра
18ГананпКалеб Экубан
16ИталияврМарко Сильвестри
24ИталиязщФилиппо Терраччано
6ИталиязщФедерико Баскиротто
4ИталиязщТоммазо Барбьери
22ИталиязщРомано Флориани
15ИталиязщМаттео Бьянкетти
7ИталияпзАлессио Дзербин
27БельгияпзЯри Вандепутте
32АргентинапзМартин Пайеро
20АргентинапзФранко Васкес
90ИталиянпФедерико Бонаццоли
Главные тренеры
ФранцияПатрик Виейра
ИталияДавиде Никола
История личных встреч
26.10.2025Италия — Серия А8-й тур2 : 1Дженоа
19.10.2025Италия — Серия А7-й турДженоа0 : 0
05.10.2025Италия — Серия А6-й тур2 : 1Дженоа
29.09.2025Италия — Серия А5-й турДженоа0 : 3
25.09.2025Кубок Италии1/16 финалаДженоа3 : 1
25.10.2025Италия — Серия А8-й турКремонезе1 : 1
20.10.2025Италия — Серия А7-й турКремонезе1 : 1
04.10.2025Италия — Серия А6-й тур4 : 1Кремонезе
27.09.2025Италия — Серия А5-й тур1 : 1Кремонезе
21.09.2025Италия — Серия А4-й турКремонезе0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи818
2
Лига чемпионов
Рома818
3
Лига чемпионов
Милан817
4
Лига чемпионов
Интер М815
5
Лига Европы
Болонья814
6
Лига конференций
Комо813
7 Аталанта812
8 Ювентус812
9 Удинезе812
10 Лацио811
11 Торино811
12 Кремонезе811
13 Сассуоло810
14 Кальяри89
15 Парма87
16 Лечче86
17 Верона85
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Пиза84
20
Зона вылета
Дженоа83

