Ювентус - Удинезе 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 19:30
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
29 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Ювентус
Удинезе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Удинезе, которое состоится 29 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Удинезе
Удине
1ИталияврМаттиа Перин
15ФранциязщПьер Калюлю
4ИталиязщФедерико Гатти
6АнглиязщЛлойд Келли
27ИталиязщАндреа Камбьязо
22СШАпзУэстон Маккенни
5ИталияпзМануэль Локателли
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
30КанаданпДжонатан Дэвид
7ПортугалиянпШику Консейсау
10ТурциянпКенан Йылдыз
40НигерияврМадука Окойе
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
27БельгиязщКристиан Кабазель
28ФранциязщУмар Соле
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
11Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
14ФранцияпзАртюр Атта
9АнглиянпКинан Дэвис
10ИталиянпНиколо Дзаньоло
Главные тренеры
ХорватияИгор Тудор
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
18.05.2025Италия — Серия А37-й турЮвентус2 : 0Удинезе
02.11.2024Италия — Серия А11-й турУдинезе0 : 2Ювентус
12.02.2024Италия - Серия А24-й турЮвентус0 : 1Удинезе
20.08.2023Италия - Серия А1-й турУдинезе0 : 3Ювентус
04.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турУдинезе0 : 1Ювентус
07.01.2023Италия - Серия АСерия А. 17-й турЮвентус1 : 0Удинезе
15.01.2022Италия - Серия А22-й турЮвентус2 : 0Удинезе
22.08.2021Италия - Серия А1-й турУдинезе2 : 2Ювентус
02.05.2021Италия - Серия А34-й турУдинезе1 : 2Ювентус
03.01.2021Италия - Серия А15-й турЮвентус4 : 1Удинезе
26.10.2025Италия — Серия А8-й тур1 : 0Ювентус
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур1 : 0Ювентус
19.10.2025Италия — Серия А7-й тур2 : 0Ювентус
05.10.2025Италия — Серия А6-й турЮвентус0 : 0
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур2 : 2Ювентус
25.10.2025Италия — Серия А8-й турУдинезе3 : 2
20.10.2025Италия — Серия А7-й тур1 : 1Удинезе
05.10.2025Италия — Серия А6-й турУдинезе1 : 1
28.09.2025Италия — Серия А5-й тур3 : 1Удинезе
23.09.2025Кубок Италии1/16 финалаУдинезе2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи818
2
Лига чемпионов
Рома818
3
Лига чемпионов
Милан817
4
Лига чемпионов
Интер М815
5
Лига Европы
Болонья814
6
Лига конференций
Комо813
7 Аталанта812
8 Ювентус812
9 Удинезе812
10 Лацио811
11 Торино811
12 Кремонезе811
13 Сассуоло810
14 Кальяри89
15 Парма87
16 Лечче86
17 Верона85
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Пиза84
20
Зона вылета
Дженоа83

