Ювентус - Удинезе 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 19:30
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
29 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Удинезе, которое состоится 29 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Маттиа Перин
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
|7
|нп
|Шику Консейсау
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|40
|вр
|Мадука Окойе
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|28
|зщ
|Умар Соле
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|11
|зщ
|Хассан Камара
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|14
|пз
|Артюр Атта
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Коста Руньяич
История личных встреч
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 2
|12.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 3
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|07.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|22.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 2
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 1
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|20.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 1
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Болонья
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Комо
|8
|13
|7
|Аталанта
|8
|12
|8
|Ювентус
|8
|12
|9
|Удинезе
|8
|12
|10
|Лацио
|8
|11
|11
|Торино
|8
|11
|12
|Кремонезе
|8
|11
|13
|Сассуоло
|8
|10
|14
|Кальяри
|8
|9
|15
|Парма
|8
|7
|16
|Лечче
|8
|6
|17
|Верона
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Пиза
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|8
|3