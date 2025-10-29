Рома - Парма 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 19:30
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
29 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Парма, которое состоится 29 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Парма
Парма
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|12
|зщ
|Константинос Цимикас
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|17
|пз
|Ману Коне
|8
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|31
|нп
|Леон Бэйли
|21
|нп
|Пауло Дибала
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|27
|зщ
|Саша Бричги
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|16
|пз
|Мандела Кейта
|24
|пз
|Кристиан Ордоньес
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|32
|нп
|Патрик Кутроне
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Карлос Куэста
История личных встреч
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|5 : 0
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 0
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|16.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 2
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|15.02.2015
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Болонья
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Комо
|8
|13
|7
|Аталанта
|8
|12
|8
|Ювентус
|8
|12
|9
|Удинезе
|8
|12
|10
|Лацио
|8
|11
|11
|Торино
|8
|11
|12
|Кремонезе
|8
|11
|13
|Сассуоло
|8
|10
|14
|Кальяри
|8
|9
|15
|Парма
|8
|7
|16
|Лечче
|8
|6
|17
|Верона
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Пиза
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|8
|3