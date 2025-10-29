23:03 ()
Вторник 28 октября
Среда 29 октября
Рома - Парма 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 19:30
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
29 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Рома
Парма

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Парма, которое состоится 29 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Парма
Парма
99СербияврМиле Свилар
19ТурциязщЗеки Челик
23ИталиязщДжанлука Манчини
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
43БразилиязщУэсли Франса
12ГрециязщКонстантинос Цимикас
4ИталияпзБриан Кристанте
17ФранцияпзМану Коне
8ФранцияпзНейл Эль-Айнауи
31ЯмайканпЛеон Бэйли
21АргентинанпПауло Дибала
31ЯпонияврДзион Судзуки
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
39АвстралиязщАлессандро Чиркати
5АргентиназщЛаутаро Валенти
27ШвейцариязщСаша Бричги
10ИспанияпзАдриан Бернабе
8АргентинапзНауэль Эстевес
16БельгияпзМандела Кейта
24АргентинапзКристиан Ордоньес
9АргентинанпМатео Пельегрино
32ИталиянпПатрик Кутроне
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИспанияКарлос Куэста
История личных встреч
16.02.2025Италия — Серия А25-й турПарма0 : 1Рома
22.12.2024Италия — Серия А17-й турРома5 : 0Парма
14.03.2021Италия - Серия А27-й турПарма2 : 0Рома
22.11.2020Италия - Серия А8-й турРома3 : 0Парма
08.07.2020Италия - Серия А31-й турРома2 : 1Парма
16.01.2020Кубок Италии1/8 финалаПарма0 : 2Рома
10.11.2019Италия - Серия А12-й турПарма2 : 0Рома
26.05.2019Италия - Серия А38-й турРома2 : 1Парма
29.12.2018Италия - Серия А19-й турПарма0 : 2Рома
15.02.2015Италия - Серия А23-й турРома0 : 0Парма
26.10.2025Италия — Серия А8-й тур0 : 1Рома
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турРома1 : 2
18.10.2025Италия — Серия А7-й турРома0 : 1
05.10.2025Италия — Серия А6-й тур1 : 2Рома
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турРома0 : 1
25.10.2025Италия — Серия А8-й турПарма0 : 0
19.10.2025Италия — Серия А7-й тур0 : 0Парма
04.10.2025Италия — Серия А6-й турПарма0 : 1
29.09.2025Италия — Серия А5-й турПарма2 : 1
24.09.2025Кубок Италии1/16 финалаПарма2 : 2 4 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи818
2
Лига чемпионов
Рома818
3
Лига чемпионов
Милан817
4
Лига чемпионов
Интер М815
5
Лига Европы
Болонья814
6
Лига конференций
Комо813
7 Аталанта812
8 Ювентус812
9 Удинезе812
10 Лацио811
11 Торино811
12 Кремонезе811
13 Сассуоло810
14 Кальяри89
15 Парма87
16 Лечче86
17 Верона85
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Пиза84
20
Зона вылета
Дженоа83

