Метц - Ланс 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 20:00
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
29 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Ланс, которое состоится 29 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Ланс
Ланс
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|39
|зщ
|Коффи Куао
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|15
|зщ
|Терри Йегбе
|7
|пз
|Георгий Цитаишвили
|21
|пз
|Бенжамен Стамбули
|20
|пз
|Жесси Деменге
|12
|пз
|Альфа Туре
|9
|нп
|Георгий Абуашвили
|14
|нп
|Чейх Сабали
|30
|нп
|Хабиб Диалло
|40
|вр
|Робен Риссер
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|6
|зщ
|Самсон Байду
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|2
|пз
|Рубен Агилар
|8
|пз
|Мамаду Сангаре
|28
|пз
|Адриен Томассон
|10
|нп
|Флорьян Товен
|22
|нп
|Уэсли Саид
|11
|нп
|Одсонн Эдуар
Главные тренеры
|Стефан Ле Миньян
|Пьер Саж
История личных встреч
|12.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
|19.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|09.02.2019
|Франция - Лига 2
|24-й тур
|0 : 0
|01.09.2018
|Франция - Лига 2
|6-й тур
|2 : 0
|28.08.2018
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 3 : 5
|08.01.2017
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|6 : 1
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 0
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|5 : 2
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|9
|19
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Лилль
|9
|17
| 6
Лига конференций
|Монако
|9
|17
|7
|Страсбург
|9
|16
|8
|Ницца
|9
|14
|9
|Тулуза
|9
|13
|10
|Ренн
|9
|11
|11
|Париж
|9
|10
|12
|Брест
|9
|9
|13
|Нант
|9
|9
|14
|Гавр
|9
|9
|15
|Анже
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Осер
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Метц
|9
|2