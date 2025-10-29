23:04 ()
Метц - Ланс 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 20:00
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
29 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Метц
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Ланс, которое состоится 29 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Ланс
Ланс
1ДанияврДжонатан Фишер
39Кот-д'ИвуарзщКоффи Куао
5Кот-д'ИвуарзщЖан-Филипп Гбамен
15ГаназщТерри Йегбе
7ГрузияпзГеоргий Цитаишвили
21ФранцияпзБенжамен Стамбули
20ФранцияпзЖесси Деменге
12СенегалпзАльфа Туре
9ГрузиянпГеоргий Абуашвили
14СенегалнпЧейх Сабали
30СенегалнпХабиб Диалло
40ФранцияврРобен Риссер
24ФранциязщЖонатан Гради
6АвстриязщСамсон Байду
20ФранциязщМаланг Сарр
14ФранциязщМатьё Юдоль
2ФранцияпзРубен Агилар
8МалипзМамаду Сангаре
28ФранцияпзАдриен Томассон
10ФранциянпФлорьян Товен
22ФранциянпУэсли Саид
11ФранциянпОдсонн Эдуар
Главные тренеры
ФранцияСтефан Ле Миньян
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
12.04.2024Франция - Лига 129-й турМетц2 : 1Ланс
16.09.2023Франция - Лига 15-й турЛанс0 : 1Метц
13.03.2022Франция - Лига 128-й турМетц0 : 0Ланс
24.10.2021Франция - Лига 111-й турЛанс4 : 1Метц
14.03.2021Франция - Лига 129-й турЛанс2 : 2Метц
19.12.2020Франция - Лига 116-й турМетц2 : 0Ланс
09.02.2019Франция - Лига 224-й турЛанс0 : 0Метц
01.09.2018Франция - Лига 26-й турМетц2 : 0Ланс
28.08.2018Франция - Кубок лиги2-й раундЛанс1 : 1 3 : 5Метц
08.01.2017Кубок Франции1/32 финалаЛанс2 : 0Метц
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур6 : 1Метц
19.10.2025Франция — Лига 18-й тур4 : 0Метц
04.10.2025Франция — Лига 17-й турМетц0 : 3
28.09.2025Франция — Лига 16-й турМетц0 : 0
21.09.2025Франция — Лига 15-й тур5 : 2Метц
25.10.2025Франция — Лига 19-й турЛанс2 : 1
19.10.2025Франция — Лига 18-й турЛанс2 : 1
04.10.2025Франция — Лига 17-й тур1 : 2Ланс
28.09.2025Франция — Лига 16-й тур0 : 0Ланс
20.09.2025Франция — Лига 15-й турЛанс3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Ланс919
3
Лига чемпионов
Марсель918
4
Лига чемпионов
Лион918
5
Лига Европы
Лилль917
6
Лига конференций
Монако917
7 Страсбург916
8 Ницца914
9 Тулуза913
10 Ренн911
11 Париж910
12 Брест99
13 Нант99
14 Гавр99
15 Анже99
16
Стыковая зона
Лорьян98
17
Зона вылета
Осер97
18
Зона вылета
Метц92

Отзывы и комментарии к матчу

