Ницца - Лилль 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 20:00
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
29 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лилль, которое состоится 29 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Лилль
Лилль
|80
|вр
|Йеванн Диуф
|33
|зщ
|Антуан Менди
|37
|зщ
|Коджо Оппонг
|2
|зщ
|Али Абди
|26
|пз
|Мельвен Бар
|20
|пз
|Том Луше
|24
|пз
|Шарль Ванхаутте
|8
|пз
|Морган Сансон
|7
|пз
|Жереми Бога
|10
|пз
|Софьян Диоп
|90
|нп
|Кевин Оморуйи
|1
|вр
|Берке Озер
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Шансель Мбемба
|3
|зщ
|Натан Нгой
|15
|зщ
|Ромен Перро
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|32
|пз
|Айюб Буадди
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|7
|нп
|Матиас Фернандес
|29
|нп
|Хамза Игамане
Главные тренеры
|Франк Эз
|Бруно Женезио
История личных встреч
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|11.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 3
|14.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 4
|01.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 2
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|6 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 4
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|9
|19
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Лилль
|9
|17
| 6
Лига конференций
|Монако
|9
|17
|7
|Страсбург
|9
|16
|8
|Ницца
|9
|14
|9
|Тулуза
|9
|13
|10
|Ренн
|9
|11
|11
|Париж
|9
|10
|12
|Брест
|9
|9
|13
|Нант
|9
|9
|14
|Гавр
|9
|9
|15
|Анже
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Осер
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Метц
|9
|2