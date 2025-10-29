23:04 ()
Вторник 28 октября
Среда 29 октября
Ницца - Лилль 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 20:00
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
29 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Ницца
Лилль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лилль, которое состоится 29 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Лилль
Лилль
80ФранцияврЙеванн Диуф
33ФранциязщАнтуан Менди
37ГаназщКоджо Оппонг
2ТунисзщАли Абди
26ФранцияпзМельвен Бар
20ФранцияпзТом Луше
24БельгияпзШарль Ванхаутте
8ФранцияпзМорган Сансон
7Кот-д'ИвуарпзЖереми Бога
10ФранцияпзСофьян Диоп
90ИспаниянпКевин Оморуйи
1ТурцияврБерке Озер
12БельгиязщТома Мёнье
18ДР КонгозщШансель Мбемба
3БельгиязщНатан Нгой
15ФранциязщРомен Перро
21ФранцияпзБенжамен Андре
32ФранцияпзАйюб Буадди
27ПортугалияпзФелиш Коррея
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
7БельгиянпМатиас Фернандес
29МарокконпХамза Игамане
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
17.01.2025Франция — Лига 118-й турЛилль2 : 1Ницца
10.11.2024Франция — Лига 111-й турНицца2 : 2Лилль
19.05.2024Франция - Лига 134-й турЛилль2 : 2Ницца
11.08.2023Франция - Лига 11-й турНицца1 : 1Лилль
29.01.2023Франция - Лига 120-й турНицца1 : 0Лилль
31.08.2022Франция - Лига 15-й турЛилль1 : 2Ницца
14.05.2022Франция - Лига 137-й турНицца1 : 3Лилль
14.08.2021Франция - Лига 12-й турЛилль0 : 4Ницца
01.05.2021Франция - Лига 135-й турЛилль2 : 0Ницца
25.10.2020Франция - Лига 18-й турНицца1 : 1Лилль
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур1 : 2Ницца
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур2 : 1Ницца
18.10.2025Франция — Лига 18-й турНицца3 : 2
05.10.2025Франция — Лига 17-й тур2 : 2Ницца
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур2 : 1Ницца
26.10.2025Франция — Лига 19-й турЛилль6 : 1
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турЛилль3 : 4
19.10.2025Франция — Лига 18-й тур0 : 2Лилль
05.10.2025Франция — Лига 17-й турЛилль1 : 1
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур0 : 1Лилль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Ланс919
3
Лига чемпионов
Марсель918
4
Лига чемпионов
Лион918
5
Лига Европы
Лилль917
6
Лига конференций
Монако917
7 Страсбург916
8 Ницца914
9 Тулуза913
10 Ренн911
11 Париж910
12 Брест99
13 Нант99
14 Гавр99
15 Анже99
16
Стыковая зона
Лорьян98
17
Зона вылета
Осер97
18
Зона вылета
Метц92

