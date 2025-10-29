Виктория Н - Ингулец 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 12:00
29 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Н - Ингулец, которое состоится 29 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виктория Н
Ингулец
Петрово
История личных встреч
|01.04.2025
|Кубок Украины
|1/4 финала
|2 : 1
|30.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 2 3 : 1
|30.10.2023
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 3
|27.09.2023
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|17.08.2021
|Кубок Украины
|1-й раунд
|4 : 2
|23.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 4
|03.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 4
|30.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|25.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1