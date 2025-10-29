23:05 ()
Вторник 28 октября
Среда 29 октября
Виктория Н - Ингулец 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 12:00
29 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Виктория Н
Ингулец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Н - Ингулец, которое состоится 29 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виктория Н
Ингулец
Петрово
История личных встреч
01.04.2025 Кубок Украины 1/4 финала 2 : 1Виктория Н
30.10.2024 Кубок Украины 1/8 финала Виктория Н2 : 2 3 : 1
30.10.2023 Кубок Украины 1/4 финала Виктория Н0 : 3
27.09.2023 Кубок Украины 1/8 финала Виктория Н1 : 0
17.08.2021 Кубок Украины 1-й раунд 4 : 2Виктория Н
23.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Ингулец1 : 1
18.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Ингулец1 : 4
03.05.2025 Украина — Премьер-лига 27-й тур Ингулец0 : 4
30.04.2025 Украина — Премьер-лига 16-й тур Ингулец1 : 0
25.04.2025 Украина — Премьер-лига 26-й тур Ингулец0 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

