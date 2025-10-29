23:05 ()
Вторник 28 октября
Среда 29 октября
Сьюдад де Лусена - Вильярреал 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 22:00
29 Октября 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Сьюдад де Лусена
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сьюдад де Лусена - Вильярреал, которое состоится 29 Октября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сьюдад де Лусена
Лусена
Вильярреал
Вильярреал
История личных встреч
30.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд Сьюдад де Лусена1 : 2
15.12.2020 Кубок Испании 1-й раунд Сьюдад де Лусена0 : 3
25.10.2025 Испания — Примера 10-й тур 0 : 2Вильярреал
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Вильярреал0 : 2
18.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Вильярреал2 : 2
04.10.2025 Испания — Примера 8-й тур 3 : 1Вильярреал
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Вильярреал2 : 2

