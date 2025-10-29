Сьюдад де Лусена - Вильярреал 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 22:00
29 Октября 2025 года в 23:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сьюдад де Лусена - Вильярреал, которое состоится 29 Октября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сьюдад де Лусена
Лусена
Вильярреал
Вильярреал
История личных встреч
|30.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 2
|15.12.2020
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 3
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2