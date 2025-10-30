Кальяри - Сассуоло 30 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-10-2025 19:30
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
30 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Сассуоло, которое состоится 30 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Сассуоло
Сассуоло
|1
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|32
|зщ
|Зе Педру
|33
|зщ
|Адам Оберт
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|16
|пз
|Маттео Прати
|8
|пз
|Мишель Адопо
|2
|нп
|Марко Палестра
|29
|нп
|Дженнаро Боррелли
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|5
|зщ
|Фали Канде
|3
|зщ
|Джош Дойг
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|18
|пз
|Неманья Матич
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|10
|нп
|Доменико Берарди
|45
|нп
|Арман Лорьенте
Главные тренеры
|Фабио Пизакане
|Фабио Гроссо
История личных встреч
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
|11.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|19.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|20.09.2020
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|18.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|26.01.2019
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|4 : 1
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|03.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 1
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|21
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|9
|15
| 6
Лига конференций
|Интер М
|8
|15
|7
|Болонья
|8
|14
|8
|Аталанта
|9
|13
|9
|Удинезе
|9
|12
|10
|Лацио
|8
|11
|11
|Торино
|8
|11
|12
|Кремонезе
|8
|11
|13
|Сассуоло
|8
|10
|14
|Кальяри
|8
|9
|15
|Парма
|9
|7
|16
|Лечче
|9
|6
|17
|Верона
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Пиза
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|8
|3