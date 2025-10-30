02:46 ()
Свернуть список

Кальяри - Сассуоло 30 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-10-2025 19:30
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
30 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Кальяри
Сассуоло

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Сассуоло, которое состоится 30 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Сассуоло
Сассуоло
1 Италия вр Элия Каприле
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
32 Португалия зщ Зе Педру
33 Словакия зщ Адам Оберт
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
90 Италия пз Майкл Фолоруншо
16 Италия пз Маттео Прати
8 Франция пз Мишель Адопо
2 Италия нп Марко Палестра
29 Италия нп Дженнаро Боррелли
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
49 Косово вр Ариянет Мурич
6 Польша зщ Себастьян Валюкевич
21 Индонезия зщ Джей Идзес
5 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
3 Шотландия зщ Джош Дойг
42 Норвегия пз Кристиан Торстведт
18 Сербия пз Неманья Матич
90 Канада пз Исмаэль Коне
99 Италия нп Андреа Пинамонти
10 Италия нп Доменико Берарди
45 Франция нп Арман Лорьенте
Главные тренеры
Италия Фабио Пизакане
Италия Фабио Гроссо
История личных встреч
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Сассуоло0 : 2Кальяри
11.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Кальяри2 : 1Сассуоло
16.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Кальяри1 : 0Сассуоло
19.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Сассуоло1 : 0Кальяри
21.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Сассуоло2 : 2Кальяри
31.01.2021 Италия - Серия А 20-й тур Кальяри1 : 1Сассуоло
20.09.2020 Италия - Серия А 1-й тур Сассуоло1 : 1Кальяри
18.07.2020 Италия - Серия А 34-й тур Кальяри1 : 1Сассуоло
08.12.2019 Италия - Серия А 15-й тур Сассуоло2 : 2Кальяри
26.01.2019 Италия - Серия А 21-й тур Сассуоло3 : 0Кальяри
26.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур 2 : 2Кальяри
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Кальяри0 : 2
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 1 : 1Кальяри
27.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Кальяри0 : 2
23.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала Кальяри4 : 1
26.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Сассуоло0 : 1
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 0 : 0Сассуоло
03.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 0 : 1Сассуоло
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Сассуоло3 : 1
24.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала 3 : 0Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи921
2
Лига чемпионов
Рома921
3
Лига чемпионов
Милан918
4
Лига чемпионов
Комо916
5
Лига Европы
Ювентус915
6
Лига конференций
Интер М815
7 Болонья814
8 Аталанта913
9 Удинезе912
10 Лацио811
11 Торино811
12 Кремонезе811
13 Сассуоло810
14 Кальяри89
15 Парма97
16 Лечче96
17 Верона95
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Пиза84
20
Зона вылета
Дженоа83

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close