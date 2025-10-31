Хетафе - Жирона 31 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 31-10-2025 22:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
31 Октября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Жирона, которое состоится 31 Октября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Жирона
Жирона
|13
|вр
|Давид Сория
|17
|зщ
|Кико Фемения
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|16
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Луис Милья
|6
|пз
|Марио Мартин
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|9
|нп
|Борха Майораль
|23
|нп
|Адриан Лисо
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|12
|зщ
|Витор Рейс
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|24
|зщ
|Алекс Морено
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|23
|пз
|Иван Мартин
|18
|пз
|Аззедин Унаи
|21
|нп
|Брайан Хиль
|3
|нп
|Хоэль Рока
|19
|нп
|Владислав Ванат
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Мичел Санчес
История личных встреч
|14.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 0
|04.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 2
|22.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 1
|05.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|21.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|29.04.2018
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|17.12.2017
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
|03.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|3 : 3
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|26.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|10
|18
| 6
Лига конференций
|Бетис
|10
|16
|7
|Атлетик Б
|10
|14
|8
|Хетафе
|10
|14
|9
|Эльче
|10
|14
|10
|Райо Вальекано
|10
|14
|11
|Севилья
|10
|13
|12
|Алавес
|10
|12
|13
|Сельта
|10
|10
|14
|Осасуна
|10
|10
|15
|Реал Сосьедад
|10
|9
|16
|Леванте
|10
|9
|17
|Валенсия
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|10
|9
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|10
|7
| 20
Зона вылета
|Жирона
|10
|7