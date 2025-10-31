03:01 ()
Хетафе - Жирона 31 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 31-10-2025 22:00
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
31 Октября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Хетафе
Жирона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Жирона, которое состоится 31 Октября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Жирона
Жирона
13 Испания вр Давид Сория
17 Испания зщ Кико Фемения
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
2 Того зщ Джене
22 Португалия зщ Домингуш Дуарте
16 Испания зщ Диего Рико
5 Испания пз Луис Милья
6 Испания пз Марио Мартин
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
9 Испания нп Борха Майораль
23 Испания нп Адриан Лисо
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
4 Испания зщ Арнау Мартинес
12 Бразилия зщ Витор Рейс
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
24 Испания зщ Алекс Морено
20 Бельгия зщ Аксель Витсель
23 Испания пз Иван Мартин
18 Марокко пз Аззедин Унаи
21 Испания нп Брайан Хиль
3 Испания нп Хоэль Рока
19 Украина нп Владислав Ванат
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
14.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Жирона1 : 2Хетафе
10.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Хетафе0 : 1Жирона
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Хетафе1 : 0Жирона
20.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Жирона3 : 0Хетафе
04.03.2023 Испания - Примера 24-й тур Хетафе3 : 2Жирона
22.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Жирона3 : 1Хетафе
05.05.2019 Испания - Примера 36-й тур Хетафе2 : 0Жирона
21.12.2018 Испания - Примера 17-й тур Жирона1 : 1Хетафе
29.04.2018 Испания - Примера 35-й тур Хетафе1 : 1Жирона
17.12.2017 Испания - Примера 16-й тур Жирона1 : 0Хетафе
25.10.2025 Испания — Примера 10-й тур 0 : 1Хетафе
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Хетафе0 : 1
03.10.2025 Испания — Примера 8-й тур 2 : 1Хетафе
27.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Хетафе1 : 1
24.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Хетафе1 : 1
25.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Жирона3 : 3
18.10.2025 Испания — Примера 9-й тур 2 : 1Жирона
04.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Жирона2 : 1
26.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Жирона0 : 0
23.09.2025 Испания — Примера 6-й тур 1 : 1Жирона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1027
2
Лига чемпионов
Барселона1022
3
Лига чемпионов
Вильярреал1020
4
Лига чемпионов
Атлетико М1019
5
Лига Европы
Эспаньол1018
6
Лига конференций
Бетис1016
7 Атлетик Б1014
8 Хетафе1014
9 Эльче1014
10 Райо Вальекано1014
11 Севилья1013
12 Алавес1012
13 Сельта1010
14 Осасуна1010
15 Реал Сосьедад109
16 Леванте109
17 Валенсия109
18
Зона вылета
Мальорка109
19
Зона вылета
Овьедо107
20
Зона вылета
Жирона107

