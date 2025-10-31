03:02 ()
ПСВ Эйндховен - Фортуна 31 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 31-10-2025 21:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
31 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Фортуна, которое состоится 31 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Фортуна
Ситтард-Гелен
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
2 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
23 Нидерланды пз Йоей Верман
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
20 Нидерланды пз Гус Тиль
27 Румыния нп Деннис Ман
5 Хорватия нп Иван Перишич
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
12 Португалия зщ Иву Пинту
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
44 Испания зщ Иван Маркес
8 Нидерланды зщ Яспер Дахлаус
23 Нидерланды пз Филипп Бриттейн
80 Швейцария пз Райан Фоссо-Имефак
17 Суринам пз Джастин Лонвейк
18 Греция пз Димитриос Лимниос
7 Швеция пз Кристоффер Петерсон
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
03.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур ПСВ Эйндховен4 : 1Фортуна
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фортуна1 : 3ПСВ Эйндховен
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Фортуна1 : 1ПСВ Эйндховен
21.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Фортуна
14.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1Фортуна
15.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Фортуна2 : 2ПСВ Эйндховен
20.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур ПСВ Эйндховен5 : 0Фортуна
15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд ПСВ Эйндховен2 : 0Фортуна
07.11.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Фортуна1 : 4ПСВ Эйндховен
07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Фортуна1 : 3ПСВ Эйндховен
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 2 : 3ПСВ Эйндховен
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур ПСВ Эйндховен6 : 2
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 0 : 4ПСВ Эйндховен
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 1ПСВ Эйндховен
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Фортуна1 : 2
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 1 : 0Фортуна
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Фортуна1 : 0
26.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 3 : 2Фортуна
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Фортуна1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1025
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1025
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1021
4
Лига Европы
Аякс1019
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1018
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1016
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1014
9 Утрехт1013
10 Гоу Эхед Иглс1013
11 Херенвен1013
12 Фортуна1013
13 Волендам1010
14 НАК Бреда109
15 ПЕК Зволле109
16
Стыковая зона
Эксельсиор109
17
Зона вылета
Телстар107
18
Зона вылета
Хераклес103

