ПСВ Эйндховен - Фортуна 31 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 31-10-2025 21:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
31 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Фортуна, которое состоится 31 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Фортуна
Ситтард-Гелен
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|2
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|20
|пз
|Гус Тиль
|27
|нп
|Деннис Ман
|5
|нп
|Иван Перишич
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|44
|зщ
|Иван Маркес
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|80
|пз
|Райан Фоссо-Имефак
|17
|пз
|Джастин Лонвейк
|18
|пз
|Димитриос Лимниос
|7
|пз
|Кристоффер Петерсон
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
Главные тренеры
|Петер Бош
|Данни Бёйс
История личных встреч
|03.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|4 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 3
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|15.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 2
|20.03.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|5 : 0
|15.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 0
|07.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 4
|07.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 3
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 3
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|6 : 2
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|0 : 4
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 2
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Аякс
|10
|19
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|10
|18
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|10
|16
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|10
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|14
|9
|Утрехт
|10
|13
|10
|Гоу Эхед Иглс
|10
|13
|11
|Херенвен
|10
|13
|12
|Фортуна
|10
|13
|13
|Волендам
|10
|10
|14
|НАК Бреда
|10
|9
|15
|ПЕК Зволле
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Телстар
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|10
|3